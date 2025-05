Basket: Brescia, è già colpo esterno a Trapani in gara-1 di semifinale scudetto

Già un thriller: questo è gara-1 della semifinale scudetto tra Trapani Shark e Germani Brescia. E sono gli ospiti, guidati da Peppe Poeta in panchina, a mettere a segno il colpo esterno al PalaShark. 92-93 il punteggio finale, dopo oltre due ore di fervente lotta che, alla fine, designa già un fattore campo ribaltato allo stato attuale delle cose. Cinque in doppia cifra per Brescia, che ha in Chris Dowe e Nikola Ivanovic i migliori a quota 17 punti (da rimarcare però il 12/26 da tre di squadra); dall’altra parte non basta un superlativo Chris Horton da 22 e tanto impatto nel finale.

Primi minuti a leggera trazione Brescia, con Della Valle che guadagna tre liberi e manda la Germani sul 4-8. Gli ospiti quasi non sbagliano un colpo, facendo impazzire la difesa trapanese in qualsiasi modo. Vale per tutte la tripla fuori equilibrio di Bilan a metà quarto dopo il raddoppio di Robinson e Horton che vale il +9 (11-20) e il timeout di Repesa. Fino a qui: 6/6 in lunetta (Della Valle), 4/4 da tre e 1/3 da due per i biancoblu. La quinta tripla la realizza Burnell, con Trapani che prova a tenere il ritmo specialmente con Horton, Robinson e anche Rossato, grazie ai quali i siciliani rientrano sul 22-27. Il ritmo resta furiosamente alto, fiammata Cournooh-Burnell ed è 25-34, che poi diventa 26-34 dopo 10′ con l’1/2 di Eboua.

Il ritmo Brescia non accenna minimamente a rallentarlo, anzi con Ivanovic la Germani si spinge fin sul +13 (29-42). Con tutte queste realizzazioni da tre e una generale, apparente impossibilità di fermare Brescia, Trapani fa quel che può, con Alibegovic a provare qualche tipo di contributo, ma sono gli ospiti che non si fermano più, salendo fin sul 33-50. I padroni di casa trovano comunque la forza di reggere l’urto e di risalire, approfittando anche di un elemento non indifferente: il terzo fallo di Bilan, un bel problema per la Germani in prospettiva futura. Intanto Galloway spinge i compagni verso un tentativo di rientro che si ferma sul 45-54, anche perché allo scadere, da undici metri, Ivanovic riesce a trovare il fondo della retina (con un po’ di fortuna, dato che la palla balla per due secondi buoni sul canestro prima di entrare). All’intervallo è così 45-57 con 9/16 da tre per Brescia.

Si riparte con il sibilo Shark che si sente al rientro dagli spogliatoi, e ha la forma di Robinson, Alibegovic e soprattutto Horton: 55-61 nonostante una ripresa di Bilan, che pure è attaccato regolarmente nella propria metà campo vista la situazione falli. Neanche il timeout di Poeta sul 57-61 serve a fermare la furia trapanese, anche se Eboua sbaglia una schiacciata perché, incredibilmente, la palla viene “respinta” dalla retina e, a termini di regolamento, questo non è canestro. Poco male: è comunque lui l’anima di Trapani in questa fase, nella quale però Ivanovic e Della Valle rimettono in moto Brescia, con Ivanovic e Dowe che seguono il flusso: +10 Germani (61-71). Horton, in qualche modo, tiene Trapani vicina: a 10′ dal termine il punteggio è 66-73.

Sfuriata spettacolare Shark a inizio ultimo periodo: Ndour firma il +9 Germani, ma da tre Robinson e Notae, dopo una serata fin troppo negativa dall’arco, accorciano a -3, poi c’è il 2/2 di Horton che vale il 74-75. Si rimane su questo filo sottilissimo tra 1 e 3 (o 4) punti di divario fin quasi ai cinque minuti dalla fine. Nella situazione Robinson ha anche la chance di segnare per il sorpasso in transizione, ma sbaglia: sarebbe stato l’80-79, è 78-82 con il 2+1 di Dowe, che poi s’inventa al limite dei 24 la tripla del +7 ospite. Petrucelli accorcia, poi dai 4′ alla fine e per un lungo tratto non segna più nessuno fino alla correzione del -3 di Alibegovic su penetrazione di peso di Yeboah. Ndour piazza dalla zona della lunetta l’82-87, Rossato in lunetta ci va effettivamente ed è -3. Ndour realizza di nuovo dalla media (ma sbaglia l’aggiuntivo), quindi Ivanovic gli serve l’alley oop del +7 a poco più di 1′ dalla fine. Non è d’accordo sulla fine Galloway: tripla, seguita da quella di Robinson a -32″3 mentre in mezzo c’è il 2/2 di Dowe ai liberi. Trapani difende fortissimo nel successivo possesso, e su tocco dubbio Ndour-Robinson un lunghissimo instant replay decide per la rimessa a Brescia per immagine poco chiara (-15″8). Dowe tira in fretta e sbaglia, Burnell si sacrifica col quinto fallo, Robinson fa 2/2 ed è 92-93 a -9″1. Incredibilmente Brescia riesce a non subire fallo sull’ultima azione, riuscendo così a portare a casa l’intera posta.

TRAPANI SHARK-GERMANI BRESCIA 92-93

TRAPANI – Ebouna 9, Notae 6, Horton 22, Robinson* 14, Rossato 7, Alibegovic* 12, Galloway* 11, Petrucelli* 6, Yeboah 3, Mollura ne, Gentile, Ogbeide* 2. All. Repesa

BRESCIA – Bilan* 11, Ferrero ne, Dowe 17, Della Valle* 13, Ndour* 12, Burnell 9, Tonelli ne, Ivanovic* 17, Mobio 5, Rivers* 5, Cournooh 4, Pollini ne. All. Poeta