Basket, al via i playoff 2025 della Serie A: incrocio Virtus Bologna-Milano in semifinale?

Mancano pochi giorni al via dei playoff 2025 della Serie A di basket, con i quarti di finale che scatteranno nel weekend alle porte sulla strada verso la finale che assegnerà il titolo di campione d’Italia. Andiamo a presentare brevemente cosa ci attende in questa post-season.

Il primo quarto di finale, sulla parte sinistra del tabellone, vede la Virtus Bologna testa di serie numero uno incrociare l’Umana Reyer Venezia ottava classificata al termine della stagione regolare. Le V-nere dopo un’annata molto in chiaroscuro soprattutto in Eurolega (chiusa al penultimo posto) ma anche senza trofei finora, con la Supercoppa Italiana persa in finale a Casalecchio di Reno contro l’Olimpia Milano e l’uscita nei quarti di finale in Coppa Italia sempre contro gli acerrimi rivali meneghini. I bolognesi dovranno però vedersela con l’Umana Reyer Venezia che è andata in crescendo in questo campionato dopo aver fallito l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia, con gli oro-granata che partono sfavoriti ma cercheranno comunque di mettere in difficoltà gli emiliani.

Il secondo confronto nei quarti di finale prevede la sfida tra la Dolomiti Energia Trentino vincitrice della Coppa Italia ed i campioni in carica dell’Olimpia Milano in un remake dell’atto conclusivo disputato all’Inalpi Arena di Torino pochi mesi fa. L’Aquila è rimasta a lungo in vetta alla classifica in questa Serie A, salvo poi scivolare indietro di alcune posizioni complici anche dei risultati negativi nelle ultime giornate. Coach Paolo Galbati vuole provare a sorprendere ancora una volta l’EA7 Emporio Armani, ma si sa che nei playoff emergono le panchine più profonde per cui l’Olimpia potrà dare fondo a tutto il suo roster pieno zeppo di stelle tra Mirotic, Shields, LeDay e Mannion. Chi prevarrà da questa serie affronterà la vincente di Virtus Bologna-Venezia, per cui per la prima volta dopo diversi anni la finale scudetto non sarà Virtus Bologna-Olimpia Milano – l’ultima volta risale al 2019 quando il tricolore lo vince la Reyer contro la Dinamo Sassari.

Passando poi alla parte destra della griglia playoff, ecco la neo-promossa Trapani che ha chiuso la regular season al secondo posto dietro alla sola Virtus Bologna – dopo il ko all’overtime proprio nell’ultimo turno – e che si troverà di fronte l’Unahotels Reggio Emilia settima testa di serie. I siciliani hanno allestito un roster di tutto rispetto per essere una squadra appena salita dalla Serie A2, con diversi giocatori di esperienza (Stefano Gentile, Amar Alibegovic, John Petrucelli) guidati in panchina da un allenatore del calibro di Jasmin Repesa che ha vinto due scudetti (uno storico con la Fortitudo Bologna e un altro all’Olimpia Milano). La Reggiana invece torna a disputare i playoff per il terzo anno consecutivo, con la squadra emiliana che quest’anno è arrivata anche ai quarti di finale di Champions League grazie anche al talento di Cassius Winston e all’apporto di un ex giocatore NBA come Kenneth Faried.

Completa il quadro dei quarti di finale l’ultimo accoppiamento tra la Germani Brescia (terza) e l’altra neo-promossa ovvero la Pallacanestro Trieste (sesta). La Leonessa ha messo sotto contratto un allenatore giovane come ‘Peppe’ Poeta – assistente di Gianmarco Pozzecco in Nazionale e fino allo scorso anno nello staff di Ettore Messina all’Olimpia Milano – che ha portato le sue idee innovative, con i bresciani che hanno conteso fino alla fine le prime posizioni a Virtus Bologna e Trapani. Amedeo Della Valle e compagni dovranno però vedersela con Trieste che ha già sorpreso tutti in questa stagione centrando la qualificazione alla Coppa Italia ed arrivando fino alla semifinale dove venne sconfitta dalla vincitrice Trento.