L’Italia investe finalmente sul basket 3×3? Ci sarà anche Amedeo Della Valle verso Los Angeles 2028!

“Ho iniziato sul playground di casa mia ad Alba e con grande entusiasmo torno alle mie origini con l’obiettivo più grande che ci sia, i Giochi Olimpici. Non vedo l’ora di iniziare!”. Con queste parole di Amedeo Della Valle la pagina Facebook dell’Italbasket ha annunciato che il giocatore vestirà in estate la maglia della Nazionale 3×3 per inseguire il sogno Los Angeles 2028.

Classe ’93, Amedeo Della Valle è una guardia di grande esperienza, avendo vestito in carriera le maglie di Reggiana, Olimpia Milano, Gran Canaria, Buducnost e, dal 2021 quella di Brescia. In nazionale, invece, l’avventura di Amedeo Della Valle è stata poco fortunata, con 77 presenze tra il 2014 e il 2022.

Per Della Valle anche un’esperienza oltre oceano da ragazzo. Nella stagione 2011-12 è andato alla Findlay Prep High School di Henderson in Nevada. Nella sua unica stagione di high school è riuscito a battere il record di tiri da tre realizzati in una sola stagione (66) alla Findlay Prep. Terminata l’esperienza è passato alla Ohio State University, con cui ha disputato 15 partite stagionali, arrivando a disputare il torneo NCAA 2013, perdendo la finale di West Regional. Nel 2014 rimane a Ohio State, disputando 33 partite complessive, e venendo eliminato al primo turno del torneo NCAA 2014.

Il sogno olimpico non sarà facile, però, perché l’Italbasket 3×3 non è mai arrivato a giocare le Olimpiadi nella sua storia. Il miglior risultato per gli azzurri è stato un 15° posto ai Mondiali del 2016, anno in cui ottennero anche il nono posto agli Europei.