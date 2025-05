Baseball: vincono San Marino e la pioggia contro Parma

Doveva essere la ripresa del confronto tra Parmaclima e San Marino, fermata sul terzo inning, e invece se ripresa c’è stata non ha avuto completezza. A fermare di nuovo le due squadre, infatti, la pioggia, tale da determinare la fine anticipata della partita al sesto inning con il punteggio di 2-1 per la squadra del Titano. Che, va detto, nel settimo era già andata sul 5-1.

Di fatto, la ripresa odierna si decide su un unico momento, quello legato al sesto inning, con il meteo già in deciso peggioramento a Serravalle. Arriva proprio qui il singolo di Helder che porta sull’1-1 la situazione, quindi è Celli a trovare la volata di sacrificio che manda il già citato Helder a realizzare il 2-1.

Ci sarebbe anche un big inning subito dopo, ma la pioggia lo ferma prima che possa essere finalizzato e allora si ritorna indietro, alla sesta ripresa. E dire che erano arrivati un doppio di Di Fabio e un lancio pazzo a rendere ancora più ampio il divario. Poi l’interruzione, per la verità non la prima (ma, raggiunto il quinto inning, era già gara omologabile).

Seconda sconfitta stagionale per Parma in quella che è una sfida che ha recuperato la terza giornata di andata; San Marino sale sul record di 8-3 (.727), in attesa di un weekend in cui arriveranno sui diamanti sammarinese e ducale rispettivamente Macerata e Nettuno 1945.