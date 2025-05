Baseball: sweep per Parmaclima e Fortitudo nel sabato di Serie A

Parmaclima e San Marino completano lo sweep dopo il sabato dedicato alla Serie A 2025 di baseball, massimo Campionato giunto alla sua settima giornata. Le due compagini hanno confermato l’ottima prova già vista negli anticipi di ieri, superando rispettivamente Reggio Emilia e San Marino in due match molto diversi tra loro.

Davvero tutto facilissimo in tal senso per la capolista, capace di vincere per ben 8-0 sugli avversari, incidendo in particolar modo nella parte iniziale e in quello finale. Combattuto e prezioso successo invece per la Fortitudo, squadra che ha avuto ancora una volta la meglio su San Marino passando per 6-4 e capitalizzando i tre punti messi a referto al settimo all’ottavo e al nono inning.

Pari invece Macerata e Nettuno. In gara-1 si sono imposti con margine i laziali, come dimostra il punteggio di 10-0. Nella seconda sfida invece i marchigiani hanno ripristinato gli equilibri, portando il risultato sull’1-3.

Bene poi la BSC Grosseto che, in attesa del secondo incontro pianificato domani, ha vinto gara-1 per 0-4.