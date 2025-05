Baseball: Serie A, Nettuno batte Bologna, bene Parma e San Marino

Continua il quinto weekend della Serie A di baseball, e ce n’è da raccontare sia sul doppio fronte di Grosseto che su quello di San Marino. Il tutto per non dimentiare Nettuno-Fortitudo Bologna.

Andiamo a riepilogare il girone A. Innanzitutto, Macerata si fregia di una doppia vittoria contro la BBC Grosseto, passando allo Jannella sempre con punteggi risicati. Prima il 4-3 propiziato in particolare dai singoli nel sesto inning di Leonora e Splendiani, cui vanamente Chelli reagisce col singolo del 4-3, sul quale però non arrivano altri punti. E gara-2 è ugualmente incerta, un 3-2 che nel quinto inning è 3-0 in virtù di un doppio di Carrera Lopez, di una realizzazione su errore e di un singolo di Pascoli. Alcuni svarioni difensivi maceratesi riportano Grosseto in partita, ma il punteggio finale rimane quello citato.

Neanche l’altro lato di Grosseto sorride. La Big Mat sogna a lungo il colpo in gara-1 a Parma, ma alla fine decisivo è l’unico singolo di Ascanio Mendez nella sesta ripresa, con Matteo Bocchi lanciatore vincente in grande stile (6 strikeout ed ERA di 1.16). Molto più roboante il 9-0 ducale in gara-2, dove non arrivano fuoricampo, ma la coppia Monello-Geraldo Garcia fa girare eccome l’attacco padrone di casa, con viva soddisfazione dei presenti al Cavalli.

Nettuno-Unipol, si diceva. La Fortitudo già scappa nel secondo inning con singoli di Laise, Albert e Borgi: 0-4 e pare finita. Ma, al Falchi, i laziali si riaccendono, per buona misura con la complicità di una Fortitudo non proprio precisa in difesa (2-4 dopo la quarta ripresa). Alla sesta sacrificio di Zazza, singolo di Mercuri ed è 4-4, all’ottava Mascai Coutinho spedisce a destra il fuoricampo del 6-4. Martina trova una volata di sacrificio che porta Borghi a firmare il 6-5, ma di più non arriva.

Infine, finisce in un tripudio di punti San Marino-Reggio Emilia: al Caselli è il club del Titano che prevale per 16-7, in larga misura grazie a uno spaziale terzo inning da otto punti (tre singoli di cui uno da due punti, un paio di errori difensivi e un lancio pazzo). E sì che l’attacco reggiano male non è: semplicemente San Marino vive davvero una gran serata.