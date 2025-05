Baseball, Serie A 2025: il punto su una stagione prossima a entrare nel vivo

Qual è la situazione nel campionato di Serie A di baseball? In virtù della differente calendarizzazione dei gironi della massima categoria nazionale, è necessario fare dei distinguo importanti, soprattutto per quanto riguarda quello principale, il Girone A, con le principali forze nazionali.

Al momento nel girone A la classifica è questa: Parma .818, San Marino .727, Macerata .667, Nettuno .400, BBC Grosseto .455, Big Mat Grosseto .364, Fortitudo Bologna .333 e Reggio Emilia .167, con Parma, San Marino e le grossetane che hanno una partita da recuperare.

Fino ad ora è indubbio il ruolo della squadra che ha più reso sotto le attese, e questa è la Fortitudo, mai capace finora di prendere una vera spinta verso le parti alte della classifica. Chiaro è che la settima posizione non può essere motivo di soddisfazione, mentre invece a Macerata si guardano tutti negli occhi con piacere, visto che le posizioni alte fanno davvero sperare in terra marchigiana. Rimane comunque la bontà della campagna acquisti di Parma, mentre San Marino fa quello che ha sempre fatto negli ultimi anni: trovarsi davanti.

In questo girone la prossima giornata vedrà in scena al vertice proprio San Marino-Macerata e Parma-Nettuno, in sostanza da una parte la certezza contro la squadra che vuole sfondare, dall’altra un grande classico che, sotto altre spoglie, finisce per ripresentarsi. Da rilevare come, ad ogni modo, Macerata abbia pescato particolarmente bene nel mercato estivo, rinforzandosi con una serie di figure rilevanti anche a livello nazionale che stanno dando grande lustro alla Hotsand. Gli altri confronti sono Fortitudo-BBC Grosseto e Reggio Emilia-Big Mat Grosseto.

Questo il rendimento degli altri gironi, dei quali va ricordato che le prime due squadre per ciascuno accedono agli ottavi di finale assieme alla totalità di quelle del girone A:

Girone B: Milano .714, Codogno .571, Avigliana .500, Senago .500, Cagliari .375, Settimo .375. Milano e Codogno devono recuperare una partita.

Girone C: Ronchi .750, Verona .667, Padova .500, Rovigo .400, Buttrio .375, Alpina .333. Verona e Alpina devono recuperare due partite.

Girone D: Collecchio .833, Crocetta .833, Oltretorrente .500, Poviglio .250, Sicily Red Sox .000. Poviglio deve recuperare due partite.

Girone E: Fiorentina .714, Athletics Bologna .667, Modena .625, New Rimini .429, Torre Pedrera .333, Godo .143. Bologna ha giocato 9 partite, Modena 8, New Rimini, Fiorentina e Godo 7, Torre Pedrera 6.