Baseball: San Marino raggiunge Parma in testa alla classifica in Serie A

Operazione aggancio riuscita per San Marino. Il club del Titano, con una doppia vittoria odierna su Macerata, aggancia il Parma Clima, che pur vincendo oggi paga dazio in ragione della sconfitta di ieri contro il Nettuno 1945. Ma andiamo a vedere bene quanto accaduto nel sabato sui diamanti.

Di San Marino va sottolineata una coriacea gara-1, in cui non si vede mai un padrone e che alla fine chiude 5-4. L’Hotsand è carica, anzi è carichissima: dopo l’immediato singolo di Helder che manda i sammarinesi in vantaggio, al sesto inning arriva il sorpasso con i due Leonora che, uno dietro l’altro, piazzano singoli che valgono l’1-2. Pirotecniche le ultime due riprese: Batista segna nonostante Helder cada in un doppio gioco, Diaz sigla il 3-2, e questo è l’ottavo inning. Nel nono, invece, prima c’è il singolo da 2 punti di Paolini, poi la replica pronta di Celli (pro Di Fabio) e il walk off è di Batista. Gara-2 finisce quasi “banalmente” 3-0, un po’ perché sul monte Lage, Mendez e Leal fanno la parte dei leoni, un po’ perché bastano un fuoricampo di Batista e una realizzazione di Proctor a chiudere i conti.

Parma vince un’altra sfida tra quelle ad alto tasso pirotecnico contro Nettuno, ed è un 10-5 che, nonostante il divario, si decide solo nelle ultime fasi. Nelle prime c’è spettacolo, compreso un 2-2 nell’inning d’apertura con tanto di fuoricampo del pari di Geraldo Garcia. Poi arrivano Battioni e Concepcion con due singoli per il 5-2 Parma, prima dell’affondata di Barbona con il doppio da 3 RBI che vale il 5-5 ala quarta ripresa. Risblocca Cornelli per il 6-5, poi arriva il big inning che è l’ottavo in cui, al di là del singolo di Astorri, è Ascanio Mendez a sparare a sinistra il fuoricampo del 10-5.

Un’altra vera notizia è Reggio Emilia che, con una gran gara-1 e un’altrettanto vibrante gara-2, finisce una serie di 6 sconfitte in fila. In particolare gara-1 contro il Big Mat Grosseto è il regno di un inning, il sesto, nel quale Tejada e Rodriguez Galdon sono trascinanti verso quello che, sul momento, è l’8-1, e a poco serve l’assolo finale grossetano. In gara-2 è più tirato il 3-2, deciso di fatto tutto nella sesta ripresa da un fuoricampo da due punti di Rodriguez Lopez.

I problemi, quelli veri, torna a vederli la Fortitudo Bologna. Unipol sconfitta dopo tre vittorie in fila: allo Jannella finisce 6-5 per la BBC Grosseto, che pure parte male subendo un punto da lancio pazzo e due da singoli di Newton e Borghi. La risposta è data da un violento secondo inning da parte grossetana: Bologna ci mette un po’ a reagire, ma lo fa con un errore difensivo della BBC che vale il 4-5. Poi, all’ottavo, arriva il singolo di Herrera che pareggia i conti. Si va all’extra inning, dove Profar colpisce profondo a sinistra per far segnare Tromp e chiudere i conti.