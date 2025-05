Baseball: nuovo stop per Parmaclima nel venerdì di Serie A. Sorride Bologna

Si ferma di nuovo Parmaclima. La compagine emiliana ha perso la prima sfida contro Nettuno nel doppio confronto valido per la settima giornata della Serie A 2025 di baseball. Esattamente come successo la settimana scorsa, i parmigiani hanno accusato un passo falso nel match inaugurale della serie.

In questo contesto a fare la voce grossa è stata la formazione laziale, capace di imporsi per 6-3 conducendo con personalità la disputa, andando a punto nel secondo inning (2 sigilli), nel terzo (1 punto), nel sesto (2 punti) e nell’ottavo (1 punto). Troppo bloccato invece l’attacco di Parmaclima che, nonostante il vantaggio nel primo inning, è riuscito a marcare soltanto un altro timbro nel sesto e nell’ottavo segnando comunque complessivamente dieci valide.

Più netto il successo della Fortitudo Bologna, squadra che tra le mura amiche ha regolato la BBC Grosseto per 5-1, lasciando a secco gli avversari nei primi sette inning. Non è andata in scena invece il confronto tra Macerata e San Marino, complice il campo di Serravalle impraticabile.

La Serie A tornerà domani, sabato 24 maggio.