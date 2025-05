Baseball: Fortitudo e Nettuno sorridono nel sabato di Serie A. Pari per Parmaclima

La Fortitudo Bologna e Nettuno sorridono pienamente nel sabato dedicato al Campionato di Serie A 2025 di baseball. Le due compagini infatti si sono rivelate le uniche del lotto ad aver compiuto lo sweep, battendo rispettivamente Reggio Emilia e la BSC Grosseto.

Tutto facile per la formazione bolognese, capace di imporsi prima per 4-0 e, successivamente, per 1-12, dominando in lungo ed in largo con il proprio gioco. Sul velluto anche i laziali, passati per 4-0 per 3-2 contro i toscani.

Rialza la testa invece Parma che, dopo l’inaspettato K.O in gara-1, ha pareggiato la serie con Macerata imponendosi in gara-2 per 4-3. Pari anche per San Marino, inciampato ieri contro la BBC ma oggi artefice di una prova senza alcuna sbavature, sintetizzata dal risultato di 2-11.

La Serie A di baseball tornerà il prossimo 23 maggio.