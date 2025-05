Baseball: colpo della Fortitudo contro San Marino nel venerdì di Serie A. OK Parma

Salta il banco nel venerdì dedicato agli anticipi validi per la settima giornata della Serie A 2025 di baseball. Dopo il K.O rimediato in gara-2 contro Grosseto infatti la Fortitudo Bologna nella giornata odierna ha rimediato una vittoria preziosissima, battendo di misura una corazzata come quello di San Marino con il risultato di 4-3.

Combattuta e divertente la disputa, inaugurata dalla formazione della Serenissima che, nel primo inning, si porta avanti con un singolo messo a referto da Proctor (Punto di Batista De Jesus) salvo poi subire il pareggio degli emiliani che, al secondo, mettono il tabellino sull’1-1 grazie alla premiata ditta Borghi-Albert.

Dopo una terza ripresa terminata con un nulla di fatto, i bolognesi trovano quindi lo scatto decisivo, marcando due sigilli nella quarta con i singoli di Martina e Borghi, avanzando di un’unità nella quinta ancora con Martina e ben arginando il cameback degli avversari, autori di due timbri nella sesta e nella settima ma non incisivi sul finale.

Tutto facile invece per Parma, uscita vittoriosa per 2-10 nella sfida interna contro Reggio Emilia, facendo perno fondamentalmente su due big inning: il primo arrivato in apertura, con ben quattro punti, sei invece quelli segnati nella settima ripresa. La Serie A 2025 di baseball proseguirà domani, sabato 31 maggio.