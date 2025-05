Bagnaia messo sotto pressione da Tardozzi: “Non spinge per paura di cadere”. E puntualmente…

Un sabato da dimenticare per Francesco Bagnaia a Le Mans (Francia). Nel sesto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, le qualifiche non avevano sorriso particolarmente a Pecco, solo sesto e in seconda fila nel time-attack in cui il francese Fabio Quartararo (Yamaha) si è esaltato, riuscendo a precedere le Ducati dei fratelli Marc e Alex Marquez.

Nella Sprint Race lo scatto al via è stato buono e Pecco è riuscito a portarsi in quarta posizione, immediatamente alle spalle di Quartararo e dei due Marquez. Neanche il tempo di annotare il tutto che all’inizio della seconda tornata della Sprint, in curva-3, una chiusura sull’anteriore è costata la caduta e l’uscita di scena anzitempo dalla gara.

VIDEO CADUTA BAGNAIA A LE MANS

Un colpo duro al morale del centauro nostrano, in grandissima difficoltà con la sua GP25 e non in grado di trovarsi nel suo punto di forza, la frenata. Un aspetto che aveva sottolineato ieri, ai microfoni di Sky Sport, il Team Manager della Rossa, Davide Tardozzi.

“Corre in gara un po’ col freno a mano tirato per via del ricordo del 2024 e delle cadute, lo ha ammesso lui stesso. Quando tu pensi troppo, vai meno veloce“, le parole del Team Manager italiano. Bagnaia, dunque, può aver forzato troppo nel tentativo di portarsi in scia ai primi e non avendo dalla moto la giusta confidenza?

Resta il fatto che il due-volte iridato in top-class non abbia lo stesso feeling dell’anno passato. “Il passo in avanti va fatto nell’ultima parte di frenata. È sempre stato il mio punto di forza e non sappiamo perché non riusciamo a ritrovarlo. Non se ne viene a capo, quindi devo adattarmi io alla situazione”. Nubi fosche nel futuro di Pecco e il -31 da Marc Marquez (leader della classifica mondiale), trionfatore quest’oggi con la stessa moto, parla chiaro.