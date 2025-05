Bagnaia in prima fila, ma pessimista: “Il feeling con la moto non c’è. Abbiamo dei limiti”

Sorride a mezza bocca Francesco Bagnaia. Il ducatista partirà dalla prima fila in occasione della Sprint e della gara lunga valida per il GP della Gran Bretagna – settima tappa del Mondiale 2025 di MotoGP – dopo aver centrato il terzo posto in delle qualifiche sì positive, ma che hanno fatto anche emergere alcuni limiti.

L’ex Campione del Mondo nello specifico ha dovuto cedere il passo a un sempre più impattante Fabio Quartararo, poleman per la terza volta consecutiva davanti alla Gresini di Alex Marquez. Pur superando il compagno di squadra Marc Marquez, pronto a mordere dalla quarta piazzola, il piemontese nelle interviste al parco chiuso ha confidato di sentire poco feeling.

“Abbiamo dato il massimo – ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport Italia – ma abbiamo anche dei limiti con il davanti, non riusciamo a spingere e c’è il rischio che si chiuda da ogni parte. La prima fila rimane un buon risultato, ma dobbiamo cercare di sfruttare il pomeriggio per capire se effettivamente posiamo colmare il gap con Alex che sta facendo la differenza“.

Il centauro ha infine chiosato: “Per la Sprint utilizzeremo la soft dietro, per cui sarà importante spingere fin da subito perché il consumo si farà sentire. Domani invece dobbiamo ancora capire cosa scegliere“.