Bagnaia dopo la caduta a Le Mans: “La moto è molto simile alla GP24, ma non ho feeling all’anteriore”

Sabato da dimenticare a Le Mans per Francesco Bagnaia, che ha messo a referto uno zero piuttosto pesante per la sua rincorsa al titolo mondiale cadendo al secondo giro della Sprint del Gran Premio di Francia 2025 di MotoGP. Si tratta della prima scivolata della stagione in gara per Pecco, che sprofonda così a -31 dal leader iridato Marc Marquez e a -29 da suo fratello Alex.

“Non è un segreto che quest’anno in generale non ho feeling col davanti. Si fatica ad averlo e non c’è, quindi la caduta di oggi è un po’ figlia di questa cosa. Non sento quello che succede col davanti. Abbiamo guardato i dati per cercare una spiegazione, ma non è stato fatto nulla di troppo diverso da altri giri. Forse la gomma era ancora fredda, ma non si sa. Non stavo esagerando in quel frangente lì però mi sono steso“, racconta il torinese della Ducati a Sky Sport.

“Peccato, perché è un weekend in cui stavamo andando molto bene e sarei potuto arrivare secondo oggi, però è andata così. Stamattina appena partito mi sono trovato bene, come passo ero molto veloce. Poi in qualifica purtroppo non sono riuscito ad esprimere tutto il potenziale, con la soft davanti non è la prima volta che fatico a raggiungere il limite per i movimenti che ha, mentre gli altri sono più forti di me in questo“, prosegue Bagnaia.

“Comunque partivo sesto, che in una pista come questa non è un problema, dal momento in cui in partenza si può recuperare bene ed in generale non è difficile superare. In gara mi stavo trovando bene nel primo giro, avevo un bel grip e Alex Marquez era lì a tiro, ma purtroppo sono andato giù“, il commento del due volte campione mondiale MotoGP.

Sulle differenze tra la sua GP25 e la GP24: “La moto è simile alla GP24, ma non uguale. Sicuramente Marc è quello che ha la GP25 più evoluta in assoluto, con anche il telaio nuovo, ed è un qualcosa che proveremo più avanti. Al momento la mia moto è molto simile alla GP24, a parte qualche dettaglio, però al momento non sto avendo quello che riuscivo ad avere l’anno scorso, ed è questo il rompicapo più difficile“.