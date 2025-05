ATP Roma 2025: tutti gli italiani in campo oggi. Orari 11 maggio, quale partita vedere in chiaro

Lunga serie di italiani in campo anche oggi agli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico di Roma, da inizio a fine giornata, si succederanno match di variabile difficoltà, di sicuro gusto e soprattutto del grande entusiasmo che ogni giorno si riversa sulla Capitale (e a maggior ragione di domenica).

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NAKASHIMA (2° MATCH DALLE 11.00)

Sul Centrale ritorna Lorenzo Musetti, atteso da una sfida non facile, ma senz’altro fattibile sul rosso, contro l’USA Brandon Nakashima. Più avanti, sulla Grand Stand Arena, è Francesco Passaro a cercare un’altra impresa con il russo Karen Khachanov, che non ha mai affrontato. Musetti giocherà anche in doppio assieme all’altro Lorenzo, Sonego, in un doppio che avrà senz’altro del seguito contro i fratelli Berrettini. A proposito di doppio, riecco Sara Errani e Jasmine Paolini, attese dalla bolgia del Pietrangeli contro la canadese Leylah Fernandez e la kazaka Yulia Putintseva. C’è anche Flavio Cobolli, impegnato sempre in doppio sul Campo 1 in una sfida quasi impossibile ai campioni di Wimbledon Heliovaara/Patten.

I match degli italiani al Foro Italico di Roma saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport (ATP/WTA). SuperTennis trasmette il torneo femminile in chiaro. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei match Musetti-Nakashima, Passaro-Khachanov ed Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva.

CALENDARIO ITALIANI ROMA 2025 OGGI

Campo Centrale

Musetti (ITA) [8]-Nakashima (USA) [28] – 3° turno ATP – 2° match dalle ore 11:00 dopo Sabalenka-Kenin

Grand Stand Arena

Passaro (ITA) [WC]-Khachanov [23] – 3° turno ATP – 4° match dalle ore 11:00 dopo Fils-Tsitsipas, Gauff-Linette e Rybakina-Andreescu

SuperTennis Arena

Musetti (ITA)/Sonego (ITA)-J. Berrettini (ITA)/M. Berrettini (ITA) – 1° turno doppio ATP – 5° e ultimo match dalle ore 11:00

Pietrangeli

Errani (ITA)/Paolini (ITA) [3]-Fernandez (CAN)/Putintseva (KAZ) – 2° turno doppio WTA – 3° match dalle ore 11:00 dopo Fernandez-Kostyuk e Moutet-Rune

Campo 1

Cobolli (ITA)/Korda (USA)-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [2] – 1° turno doppio ATP – 2° match dalle ore 11:00 dopo Baez/Muller-Krawietz/Puetz

PROGRAMMA ITALIANI ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) (ATP/WTA), SuperTennis (WTA). La RAI trasmetterà in chiaro la partita Alcaraz-Djere alle 19.00.

Diretta streaming: SkyGo, Now.

Diretta Live testuale: OA Sport (Musetti-Nakashima, Passaro-Khachanov, Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva)