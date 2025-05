Paul elogia Sinner: “Il migliore, colpisce come nessuno”

Tommy Paul affronterà nella seconda semifinale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis Jannik Sinner, che ha strapazzato il norvegese Casper Ruud. Dopo la vittoria sul polacco Hubert Hurkacz nei quarti, in conferenza stampa il nordamericano aveva parlato della possibilità di sfidare l’azzurro nel penultimo atto a Roma.

Lo statunitense aveva elogiato l’azzurro, al primo torneo dopo la sospensione di tre mesi: “E’ il n.1 del mondo, il migliore. L’idea di giocare a Roma lo sta caricando, ne sono sicuro. L’ho visto giocare questa settimana e non mi è sembrato affatto arrugginito“.

Le qualità dell’azzurro che Paul cercherà di contrastare: “Anche al suo esordio mi è sembrato molto in forma. E’ un ottimo giocatore e sa giocare un gran tennis nei momenti più importanti. Lui poi colpisce forte, sempre, e dà l’idea di poter generare tanta potenza quasi dal nulla. E’ una delle doti migliori del suo gioco, credo sia il giocatore in grado di colpire più pulito che ci sia sul circuito. E poi non si è dei numeri uno senza un motivo“.