ATP Roma 2025: Sinner continua, c’è Cerundolo. Avanti de Minaur

Mentre va in scena il confronto di Matteo Berrettini contro Casper Ruud sul Centrale del Foro Italico, è possibile già tracciare il bilancio di una lunga giornata tennistica a Roma per gli Internazionali d’Italia 2025 in campo maschile.

L’Italia può già festeggiare un secondo uomo negli ottavi, e che uomo: Jannik Sinner, anche se poi è stata una partita un po’ altalenante quella con l’olandese Jesper de Jong, almeno fino all’infortunio di questi. Sarà rivincita del 2023 contro l’argentino Francisco Cerundolo, e avrà il sapore della rivincita di due anni fa, in quello che per Jannik fu un ottavo estremamente doloroso per mille ragioni.

In attesa di Berrettini-Ruud, si sa già chi sfiderà il vincitore: lo spagnolo Jaume Munar, capace di battere l’americano Sebastian Korda e continuare il suo anno decisamente positivo. Qualcosa che fa sorridere in positivo è un Hubert Hurkacz che pare verso un ritorno a buone quote, come dimostra un pur non facile successo sull’americano Marcos Giron. Sfiderà il ceco Jakub Mensik, che schiva l’ostacolo magiaro Fabian Marozsan.

Per Alex de Minaur, evidentemente ormai pronto a qualsiasi evenienza dopo il “trattamento” di certa parte del pubblico che si sarebbe preferito non vedere nel match contro Nardi, nuovo passo verso le zone alte: doppio 6-4 con il redivivo boliviano Hugo Dellien e sfida prenotata contro Tommy Paul: per l’americano vittoria molto bella sul ceco Tomas Machac, di quelle da incorniciare per come arriva e per la superficie.

RISULTATI 2° TURNO ATP ROMA 2025 OGGI

Sinner (ITA) [1]-de Jong (NED) [LL] 6-4 6-2

Cerundolo (ARG) [17]-Ofner (AUT) [Q] 6-2 6-4

Munar (ESP)-Korda (USA) [22] 6-4 6-2

Hurkacz (POL) [30]-Giron (USA) 6-3 1-6 6-1

Mensik (CZE) [20]-Marozsan (HUN) 6-4 7-6(2)

Paul (USA) [11]-Machac (CZE) [19] 6-3 6-7(5) 6-4

de Minaur (AUS) [7]-Dellien (BOL) [LL] 6-4 6-4