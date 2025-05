ATP Roma 2025, risultati 14 maggio: Ruud ai quarti contro Sinner, Musetti-Alcaraz la prima semifinale

Si sono completati gli ottavi di finale e sono andati in scena i quarti della parte bassa del tabellone di singolare maschile agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: nel torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso sulla terra battuta outdoor di Roma, il norvegese Casper Ruud sfiderà Jannik Sinner, mentre nel penultimo atto Lorenzo Musetti affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Nell’ultimo match degli ottavi di finale, non disputato ieri per motivi di orario, il numero 6 del seeding, il norvegese Casper Ruud, supera l’iberico Jaume Munar con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e 39 minuti di gioco e nei quarti sfiderà Jannik Sinner. Canovaccio identico in entrambi i set, con Ruud che conquista il break in avvio (nel secondo game del primo set e nel terzo gioco della seconda partita) e poi difende il margine acquisito.

Nel primo incontro dei quarti di finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, che da lunedì prossimo tornerà ad essere numero 2 del mondo, piega il britannico Jack Draper, numero 5 del seeding, con un duplice 6-4, maturato in un’ora e 38 minuti. L’iberico va sotto 2-4 nel primo set, ma poi piazza un parziale di 5 game consecutivi, con tre break, portandosi sul 6-4 1-0. Alcaraz subisce l’immediato controbreak, poi tra quarto ed ottavo game deve annullare altre tre palle break. Dal 4-4 40-40, però, lo spagnolo vince 10 degli ultimi 11 punti giocati e vola in semifinale.

Nell’altro match dei quarti grande impresa di Lorenzo Musetti, che elimina il campione uscente, il tedesco Alexander Zverev, sconfitto per 7-6 (1) 6-4 dopo due ore e sedici minuti di gioco. Nel primo set Zverev opera lo strappo nel terzo game, ma nell’ottavo subisce il controbreak. Nell’undicesimo gioco Musetti cede ancora la battuta, poi deve annullare quattro set point al teutonico prima di operare il controbreak e dominare il tiebreak, vinto 7-1. Nella seconda frazione Musetti cancella una palla break nel secondo gioco, poi però nel nono game sfrutta l’unica opportunità concessa da Zverev, gli strappa il servizio ed infine al secondo match point centra la qualificazione al penultimo atto.

ATP MASTERS 1000 ROMA 2025 – RISULTATI 14 MAGGIO

Ottavi di finale

Casper Ruud (Norvegia, 6) b. Jaume Munar (Spagna) 6-3 6-4

Quarti di finale

Carlos Alcaraz (Spagna, 3) b. Jack Draper (Gran Bretagna, 5) 6-4 6-4

Lorenzo Musetti (Italia, 8) b. Alexander Zverev (Germania, 2) 7-6 (1) 6-4