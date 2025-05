ATP Roma 2025, Musetti e Sonego eliminano i fratelli Berrettini dal torneo di doppio

Il derby italiano valido per il primo turno del torneo di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis va alla coppia composta da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che eliminano i fratelli Jacopo e Matteo Berrettini, i quali avevano ricevuto una wild card per il tabellone principale dagli organizzatori, con lo score di 6-7 (0) 6-2 [10-8] dopo un’ora e 41 minuti di gioco. Agli ottavi la sfida sarà con la coppia numero 2 del seeding, composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.

Nel primo set i fratelli Berrettini sfruttano la terza palla break in apertura e poi allungano sul 2-0. Musetti e Sonego rischiano di naufragare nel settimo game ma risalgono dal 15-40 ed al deciding point trovano il 3-4. Il punto decisivo sorride ai fratelli Berrettini nel gioco seguente, ma il controbreak è solo rinviato di pochi minuti ed arriva inesorabile nel decimo game. Si va al tiebreak, dove non c’è partita: sette punti consecutivi per i fratelli Berrettini che conquistano il parziale dopo 54 minuti.

Nella seconda frazione il canovaccio della sfida cambia drasticamente: Musetti e Sonego partono a tutta e volano sul 4-0 in un amen, togliendo la battuta a quindici ad entrambi i fratelli Berrettini nel primo e nel terzo game. Forti dell’ampio margine, il toscano ed il torinese tengono i seguenti turni in battuta al deciding point e così matura il 6-2 che riequilibra l’incontro dopo 32 minuti.

Si va al match tiebreak, che vive di continui capovolgimenti di fronte: Musetti e Sonego in avvio scappano sul 4-0 e girano sul 5-1, ma i fratelli Berrettini dapprima riescono a firmare l’aggancio sul 5-5 e poi dal 5-6 passano a condurre sull’8-6. Gli ultimi 4 punti, però, vengono vinti tutti dal toscano e dal torinese, che si impongono per 10-8 in un quarto d’ora di gioco.

Le statistiche fotografano un grande equilibrio: Jacopo e Matteo Berrettini vincono un punto in più degli avversari, 72 contro 71, ma sfruttano soltanto 1 delle 10 palle break avute a disposizione, mentre Musetti e Sonego ne convertono 3 delle 6 giocate. Meglio i fratelli romani con la prima (67%-59%), invece il torinese ed il toscano sono più bravi con la seconda (58%-42%).