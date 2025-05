ATP Roma 2025, Matteo Gigante lotta ma cede in due set a Jakub Mensik

Si ferma al secondo turno la corsa di Matteo Gigante agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: l’azzurro, che aveva ricevuto una wild card per il tabellone principale di singolare maschile, viene battuto dal numero 20 del seeding, il ceco Jakub Mensik, che si impone con lo score di 7-6 (4) 7-5 in un’ora e 43 minuti di gioco ed ai sedicesimi sfiderà il magiaro Fabian Marozsan.

Nel primo set i servizi sono dominanti, non si registrano palle break, e soltanto nel game d’apertura, con Mensik alla battuta, si va ai vantaggi. L’epilogo più giusto e scontato, viste le premesse, è il tiebreak, nel quale il primo ad allungare è Gigante, il quale centra il minibreak che vale il 3-1 e poi gira sul 4-2. Dopo il cambio di campo, però, il ceco sale in cattedra, infila cinque punti consecutivi e chiude i conti sul 7-4 in 51 minuti.

Nella seconda frazione il canovaccio è identico a quello visto nella prima partita, anche se l’azzurro deve annullare due palle break consecutive in un delicatissimo settimo game, nel quale riesce a risalire dal 15-40 ed a salvarsi ai vantaggi. La situazione, però, si ripete nell’undicesimo gioco, e questa volta il secondo break point è fatale a Gigante: Mensik va a servire per il match, recupera dal 15-30, e porta a casa l’incontro per 7-5 in 52 minuti.

Le statistiche sottolineano il sostanziale equilibrio visto in campo, con Mensik che vince appena 4 punti in più di Gigante (74-70), mettendo a segno un solo vincente in più (23-22) e commettendo un solo errore non forzato in meno (27-28). Il ceco, però, ha il merito di non concedere palle break all’azzurro, sfruttandone una delle 4 concesse, in due game differenti, da Gigante, ma tanto basta per vincere il match.