ATP Roma 2025, Lorenzo Musetti: “Palle corte parte di una strategia per complicare la vita a Zverev”

Lorenzo Musetti ha battuto il tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma ed è diventato il 15° italiano ad arrivare in semifinale agli Internazionali d’Italia di tennis: l’azzurro si è imposto per 7-6 (1) 6-4 e nel penultimo atto di venerdì sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Le prime parole a caldo dell’azzurro subito dopo la vittoria su Zverev sono di ringraziamento verso il pubblico romano: “E’ straordinario, è molto tardi, ma abbiamo giocato in uno stadio pienissimo. Il pubblico è stato incredibile per tutto il torneo, ho sentito adrenalina ed energia fin dal primo punto della partita“.

L’analisi della partita, vinta mostrando una gran varietà di colpi e giocando tante palle corte per non dare riferimenti al tedesco: “Faceva parte della strategia che avevamo preparato per provare a rendere le cose complicate per Zverev, che è un grande colpitore. Ho provato a cogliere le occasioni quando era lontano dalla riga di fondo, ha funzionato molto bene, anche perché il campo, in una serata umida come questa, era molto pesante e la palla non rimbalzava alta“.