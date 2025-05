Sinner in semifinale: “Contento della gestione, ora recuperiamo per domani”

Jannik Sinner ha surclassato il norvegese Casper Ruud, sconfitto per 6-0 6-1 in appena un’ora e quattro minuti nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: l’azzurro, a fine partita, nell’intervista a caldo ha esternato tutta la propria soddisfazione per il successo odierno.

L’analisi della partita dominata: “Perfetta o non perfetta non lo so, ma credo che oggi ho alzato molto il livello, sono riuscito a giocare davvero un buon tennis. La partita poteva cambiare nel secondo set sul 2-0, quando avevo due palle per andare 3-0, ha servito bene lì, e poi se non stai bene sul 2-1 la partita può cambiare in un attimo. Anche se non sembra, però da giocatore comunque si sente“.

Sinner è molto soddisfatto della prestazione offerta: “Onestamente, da parte mia, oggi sono molto contento di come ha gestito tutte le situazioni in campo. Mi sono sentito molto bene oggi, quindi questo è molto positivo per me. Adesso vediamo domani cosa ne esce, però sono contento a prescindere: è il primo torneo dopo 3 mesi e sono in semifinale“.

Un giorno di riposo ha fatto davvero bene al numero 1 del mondo: “A volte staccare mi fa bene, ieri l’ho fatto, ho fatto tante cose diverse, ho avuto la fortuna di incontrare il nuovo Papa, ho guardato la partita la sera, comunque ci siamo allenati e quindi questa era la parte di concentrazione di ieri, però il resto era ottimo per me, e quindi sono contento, però, ripeto, le cose possono cambiare da una da una giornata all’altra, quindi adesso è importante riposarci per domani“.