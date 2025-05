ATP Roma 2025, Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato eliminati agli ottavi in doppio

Il tabellone di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2025 è orfano di tennisti italiani: esce negli ottavi di finale la coppia azzurra composta da Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, i quali avevano ricevuto una wild card per il tabellone principale dagli organizzatori dopo aver vinto le prequalificazioni, che sono stati eliminati dai francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul, vittoriosi per 6-3 6-2 in appena 58′ di gioco, ed ai quarti di finale incontreranno la coppia numero 3 del seeding, formata dai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 3-3, anche se la coppia azzurra scricchiola nel quarto game, quando deve ricorrere al deciding point per evitare il break. Dal settimo game, però, salgono in cattedra i francesi, che piazzano un parziale di 12 punti a 1 che consente loro, grazie al break a quindici maturato nell’ottavo gioco, di chiudere i conti sul 6-3 in 28 minuti.

Nella seconda frazione la coppia azzurra annulla quattro palle break risalendo dallo 0-40, ma dall’1-0 i transalpini infilano cinque giochi consecutivi, strappando il servizio ad entrambi i tennisti italiani, a quindici nel terzo game ed a trenta nel quinto. Gli azzurri accorciano sul 2-5, ma la coppia francese tiene a zero l’ultimo turno in battuta andando a chiudere i conti sul 6-2 in mezz’ora.

Le statistiche sottolineano il dominio dei francesi, che vincono 59 punti contro i 33 degli azzurri, non concedendo palle break alla coppia italiana e sfruttandone 3 delle 8 avute a disposizione. I transalpini ottengono l’81% di punti sulla prima, contro il 62% degli azzurri, ed il 77% sulla seconda, contro il 38% degli italiani.