ATP Queen’s 2025: entry list con Alcaraz, Musetti e altri due azzurri

Rilasciata ieri l’entry list di uno dei tornei che più solleticano le fantasie fuori dagli Slam: l’ATP 500 del Queen’s. Non è solo un torneo: è storia del tennis in senso assoluto, se non altro perché una larga parte dei grandi campioni vi ha trionfato o ha calcato questi campi, in un giorno o nell’altro.

Stavolta tornano il vincitore del 2023, Carlos Alcaraz, quello del 2024, Tommy Paul, e Lorenzo Musetti, che nella finale di un anno fa è stato sconfitto proprio dall’americano. Ma fu quello il prodromo a uno straordinario Wimbledon, in cui il toscano giunse in semifinale ponendo il primo tassello verso quella che è ora diventata una top ten stabile.

Al via anche altri due azzurri, che sono Matteo Berrettini, uno che sull’erba vale la top ten ed è tra i pericoli pubblici di maggior spicco sui prati, e Matteo Arnaldi, che invece ha una certa voglia di guadagnare esperienza sulla superficie.

Al via anche Taylor Fritz, con l’americano che ha i quarti di Wimbledon da difendere, l’idolo di casa Jack Draper, ormai top player a tutti gli effetti, Grigor Dimitrov con tutta la sua esperienza e, via ranking protetto, Nick Kyrgios. Per l’australiano ritorno sulla superficie che lo ha visto andare in finale ai Championships nel 2022.

ENTRY LIST ATP QUEEN’S 2025

1 Carlos Alcaraz (ESP)

2 Taylor Fritz (USA)

3 Jack Draper (GBR)

4 Lorenzo Musetti (ITA)

5 Alex de Minaur (AUS)

6 Holger Rune (DEN)

7 Tommy Paul (USA)

8 Ben Shelton (USA)

Frances Tiafoe (USA)

Grigor Dimitrov (BUL)

Jakub Mensik (CZE)

Sebastian Korda (USA)

Alexei Popyrin (AUS)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Matteo Berrettini (ITA)

Brandon Nakashima (USA)

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)

Jiri Lehecka (CZE)

Jordan Thompson (AUS)

Matteo Arnaldi (ITA)

Nuno Borges (POR)

Reilly Opelka (USA)

Nick Kyrgios (AUS)

Si aggiungono quattro wild card, un eventuale special exempt e quattro qualificati.