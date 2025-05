ATP Halle 2025: Jannik Sinner torna a difendere il titolo. Entry list con quattro azzurri

Uscita l’entry list dell’ATP 500 di Halle, ormai dal 1993 l’altro grande appuntamento su erba pre-Wimbledon, capace di guadagnarsi una nomea ben più che importante. Di fatto è stato il “torneo a vita” di Roger Federer, e tutto lascia pensare che lo sia anche di Jannik Sinner, che qui ha vinto il titolo un anno fa.

Nell’entry list il numero 1 del mondo, che qui per la prima volta giocò come tale, è accompagnato dal tedesco Alexander Zverev e dal russo Daniil Medvedev come attuali numero 2 e 3, in attesa di ulteriori evoluzioni che potranno diversificare la situazione. Al via anche il finalista del 2024, il polacco Hubert Hurkacz.

Ci saranno anche tre ulteriori italiani: Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi entrano con ambizioni diverse. Soprattutto Sonego ha dimostrato già in passato di saper giocare eccome sui prati, mentre per quanto riguarda Cobolli e soprattutto Darderi c’è bisogno di fare un passo in più sulla superficie.

Nel complesso è anche il torneo in cui può accadere di tutto, come si evince dalla presenza di Shapovalov e Auger-Aliassime al momento lontani dalle teste di serie. Ma, si sa, fino al Roland Garros e oltre le cose possono cambiare eccome.

ENTRY LIST ATP HALLE 2025

1 Jannik Sinner (ITA)

2 Alexander Zverev (GER)

3 Daniil Medvedev

4 Arthur Fils (FRA)

5 Andrey Rublev

6 Francisco Cerundolo (ARG)

7 Stefanos Tsitsipas (GRE)

8 Tomas Machac (CZE)

Ugo Humbert (FRA)

Karen Khachanov

Denis Shapovalov (CAN)

Felix Auger-Aliassime (CAN)

Hubert Hurkacz (POL)

Alex Michelsen (USA)

Tallon Griekspoor (NED)

Flavio Cobolli (ITA)

Alexandre Muller (FRA)

Marcos Giron (USA)

Lorenzo Sonego (ITA)

Luciano Darderi (ITA)

Miomir Kecmanovic (SRB)

Pedro Martinez (ESP)

Alejandro Tabilo (CHI)

A questi vanno aggiunti quattro wild card, un eventuale special exempt e quattro qualificati.