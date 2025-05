ATP Ginevra 2025, vittorie di Hubert Hurkacz e Fabian Marozsan in una giornata con pioggia

Tanta pioggia a Ginevra a condizionare non poco lo schedule odierno degli incontri dell’ATP250 sulla terra rossa elvetica. Tre i match portati a termine, mentre la sfida tra il russo Karen Khachanov e il giapponese Kei Nishikori è stata interrotta nel secondo set. Il primo parziale è stato vinto dal russo 7-5, mentre nel secondo Nishikori è avanti 5-2 e avrebbe dovuto servire.

Ritorneranno in campo domani il nipponico e Khachanov, in un programma che vedrà anche l’esordio di Novak Djokovic, opposto all’ungherese Marton Fucsovics. Nelle partite disputate quest’oggi sono da segnalare le affermazioni di Hubert Hurkacz e di Fabian Marozsan. Il polacco (n.32 del ranking) ha sconfitto il francese Arthur Cazaux (n.113 ATP) con lo score di 6-3 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Una prestazione solida di Hubi, che negli ottavi affronterà l’altro francese Arthur Rinderknech.

Il transalpino (n.72 ATP) ha regolato con lo score di 6-4 6-2 il serbo Miomir Kecmanovic (n.46 del mondo), in maniera un po’ inaspettata. Tanti gli errori di Kecmanovic e bravo Rinderknech ad approfittarne. Per quanto concerne Marozsan (n.56 del ranking), vittoria del magiaro contro il qualificato brasiliano Karue Sell (n.300 ATP) per 6-1 6-1.

Sarà dunque l’ungherese il prossimo avversario di Matteo Arnaldi negli ottavi di finale. Non si prospetta un match facile per il ligure, viste le grandi qualità di colpitore di Marozsan, che però non spicca per continuità. Vedremo se e come Arnaldi saprà trovare le soluzioni in campo.