ATP Ginevra 2025, passano il turno Nishikori e Halys

Sette incontri valevoli per il primo turno animano il programma di giornata del torneo ATP 250 di Ginevra. Passano il turno il giapponese Kei Nishikori, sullo statunitense Learner Tien, e il francese Quentin Halys, ai danni dell’iberico Jaume Munar.

L’inglese Jacob Fearnley, numero 54 del ranking Atp, sgretola 6-4 6-1, in un’ora e nove minuti, la resistenza del serbo Dusan Lajovic. Nel confronto tra giocatori qualificati l’austriaco Sebastian Ofner spazza via, in cinquantaquattro minuti, il russo Ivan Gakhov con un roboante 6-1 6-2.

Vittoria in rimonta per Kei Nishikori. Il veterano giapponese prevale 4-6 6-4 6-4, in due ore e otto minuti, sull’americano Learner Tien, numero 67 della classifica ATP. Il francese Quentin Halys s’impone 4-6 6-3 7-6(5), in due ore e ventiquattro minuti, contro lo spagnolo Jaume Munar.

Matteo Arnaldi esce vincitore da un’autentica battaglia contro Hugo Gaston. Il giocatore ligure batte, in due ore e ventisei minuti, il tennista francese con il punteggio di 6-7(6) 6-4 6-4. L’inglese Cameron Norrie doma 7-6(2) 6-3, in un’ora e trentasette minuti, la wild card svizzera Dominic Stricker. Nell’ultimo incontro di giornata l’ungherese Marton Fucsovics liquida 6-2 6-3, in un’ora e ventuno minuti, il belga Zizou Bergs.