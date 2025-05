ATP Ginevra 2025, Matteo Arnaldi piega Marozsan in due set e conquista un posto ai quarti!

Gli ottavi di finale dei Gonet Geneva Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Ginevra, in Svizzera, sorridono all’azzurro Matteo Arnaldi, accreditato dell’ottava testa di serie del tabellone elvetico, che piega il magiaro Fabian Marozsan con lo score di 6-3 7-6 (3) in un’ora e 45 minuti di gioco. Domani nei quarti di finale l’azzurro affronterà il serbo Novak Djokovic.

Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che il primo sussulto arriva nel quinto game, quando Arnaldi sul 30-40 deve annullare una palla break. L’azzurro infila tre punti e trova il 3-2, poi la battuta torna a dettare legge per qualche minuto. Nell’ottavo gioco, invece, è il magiaro ad andare in difficoltà, trovandosi sotto 0-40: l’ungherese risale ed ha anche una palla per il 4-4, ma Arnaldi lotta ed alla quinta occasione strappa la battuta all’avversario. Il tennista italiano nel nono gioco recupera dallo 0-30 e chiude i conti sul 6-3 in 35′.

Nella seconda partita Marozsan in apertura annulla una palla break sul 30-40, poi ai vantaggi tiene il servizio. Arriva la pioggia ed i due tennisti possono tornare in campo soltanto dopo più di due ore di stop. Alla ripresa Arnaldi deve subito fronteggiare una palla break nel secondo game, ma lo fa con successo, e da quel momento i servizi tornano a dominare. Senza ulteriori sussulti si va al tiebreak: Arnaldi trova il minibreak del 3-2, ma Marozsan impatta immediatamente. Dopo il cambio di campo, però, l’azzurro domina e dal 3-3 vince gli ultimi quattro punti giocati, conquistando i quarti di finale sul 7-3 in un’ora e dieci minuti di gioco.

Le statistiche premiano l’azzurro, che vince 82 punti contro i 69 del magiaro, mettendo a segno più vincenti, 30-26, e concedendo meno errori gratuiti, 20-33. Arnaldi fa la differenza con la seconda di servizio, con la quale ottiene il 71% dei punti contro il 48% dell’ungherese.