ATP Ginevra 2025, Hurkacz supera Ofner e conquista la prima finale stagionale

Dopo una prima parte di stagione abbastanza deludente, Hubert Hurkacz si è sorprendentemente ritrovato sulla terra rossa, centrando prima i quarti di finale a Roma ed ora la finale nell’ATP 250 di Ginevra. Si tratta della prima finale stagione per il polacco, la dodicesima della carriera e la seconda sul rosso dopo quella di Estoril nell’Aprile 2024, che era anche stata l’ultima.

Nella prima semifinale in programma Hurkacz ha superato in due set l’austriaco Sebastian Ofner, numero 128 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo poco più di un’ora di gioco. Adesso Hurkacz attende il vincente dell’altra semifinale, che vedrà opposti Novak Djokovic ed il britannico Cameron Norrie.

Il match si è messo quasi subito in discesa per il polacco, che ha strappato il servizio all’austriaco nel quarto gioco. Hurkacz non ha concesso nulla nei propri turni di battuta ed è andato agevolmente a chiudere il primo set in suo favore per 6-3.

Sulla scia del set vinto, Hurkacz ha subito trovato il break in apertura del secondo parziale. Ofner è rimasto aggrappato alla partita, annullando due palle break nel terzo gioco e poi anche nel settimo. Dall’altra parte, però, il polacco è stato perfetto nei propri turni al servizio, andando a chiudere sul 6-4.