ATP Ginevra 2025, Djokovic vince all’esordio e sfida Arnaldi. Avanti anche Fritz e Khachanov

Quasi due mesi dopo Novak Djokovic torna a vincere una partita a livello ATP. Il serbo, la cui ultima vittoria risaliva al 28 marzo (semifinale a Miami contro Dimitrov), si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP di Ginevra. Djokovic, che ha sfruttato un bye al primo turno, ha superato all’esordio l’ungherese Marton Fucsovics in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e un quarto di gioco.

Nei quarti Djokovic se la vedrà con Matteo Arnaldi, che ha superato brillantemente l’ungherese Fabian Marozsan in due set per 6-3 7-6 al termine di una prestazione sicuramente convincente da parte del romano, che vuole cancellare a Ginevra la delusione per l’eliminazione prematura agli Internazionali d’Italia.

Buona la prima per Taylor Fritz e Karen Khachanov, con entrambi che hanno usufruito di un bye al primo turno. L’americano, testa di serie numero uno, ha superato il francese Quentin Halys per 6-4 7-5 e adesso se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz, che ha battuto 6-4 6-1 il francese Arthur Rinderknech. Il russo, invece, è stata fortunato a sfruttare il ritiro del giapponese Kei Nishikori nel corso del secondo set, con il nipponico avanti anche 5-2. Nei quarti per Khachanov ci sarà l’austriaco Sebastian Ofner, che ha sconfitto in due tie-brea il portoghese Nuno Borges.

Ritiro anche per il ceco Tomas Machac, numero tre del seeding, che aveva già accusato dei problemi nel secondo set ed ha poi alzato bandiera bianca nel finale di terzo contro il britannico Cameron Norrie, che era avanti 4-3. Adesso per Norrie ci sarà la sfida con l’australiano Alexey Popyrin, che ha sconfitto 6-4 6-3 l’altro britannico Jacob Fearnley.

RISULTATI ATP GINEVRA 2025 (21 MAGGIO)

Fritz (Usa) b. Halys (Fra) 6-4 7-5

Khachanov (Rus) b. Nishikori (Jpn) 7-5 2-5 ret.

Ofner (Aut) b. Borges (Por) 7-6 7-6

Arnaldi (Ita) b. Marozsan (Hun) 6-3 7-6

Hurkacz (Pol) b. Rinderknech (Fra) 6-4 6-1

Djokovic (Srb) b. Fucsovics (Hun) 6-2 6-3

Popyrin (Aus) b. Fearnley (Gbr) 6-4 6-3