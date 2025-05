ATP Ginevra 2025: chi parteciperà? Djokovic torna in gara per preparare il Roland Garros. Italia con Sonego e Arnaldi

Gli Internazionali d’Italia corrono veloci verso la conclusione di un’edizione storica che sta regalando straordinarie soddisfazioni all’Italia, il Roland Garros è ormai alle porte. I giocatori si preparano a sfruttare la prossima settimana per rifinire gli ultimi dettagli, in diversi lo faranno sfruttando la possibilità offerta dai due tornei di avvicinamento, l’ATP 500 di Amburgo e l’ATP 250 di Ginevra.

Il torneo svizzero presenta un campo di partecipazione di assoluto rilievo, ulteriormente arricchito dalla wild card concessa dagli organizzatori a Novak Djokovic. Il serbo torna alle gare dopo aver deciso di rinunciare agli Internazionali d’Italia e proverà a mettere nelle gambe il maggior numero di partite per presentarsi ai nastri di partenza dell’Open di Francia nelle miglior condizioni possibili.

Testa di serie numero uno è Taylor Fritz. Lo statunitense non trova certamente nei campi in terra la superficie ideale, può però e deve esprimersi a risultati decisamente migliori di quelli del secondo turno al Foro per evitare di perdere ulteriore terreno nel ranking ATP. Il suo 2025 fino ad ora non è certamente da incorniciare, il risultato migliore è la semifinale raggiunta nel Masters 1000 di Miami. Punta a proseguire l’ottimo momento di forma Casper Ruud. Il norvegese, testa di serie numero 3, è reduce dal prestigioso successo sulla terra in altura di Madrid e dai quarti di finale raggiunti a Roma, match in cui è stato letteralmente annichilito da uno stratosferico Jannik Sinner.

L’Italia affida le sue possibilità a Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. Il torinese non vive certamente il suo miglior periodo e ha bisogno di vincere qualche partita pe ritrovare la giusta fiducia nei suoi meccanismi di gioco. Insegue importanti conferme Matteo Arnaldi. Il tennista sanremese ha disputato un torneo eccellente a Madrid arrendendosi solo nei quarti di finale con lo scatenato Jack Draper. A Roma, tipo di campo decisamente meno congeniale alle proprie caratteristiche, il ligure si è fermato al primo turno contro il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut.