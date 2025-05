ATP Amburgo, Cobolli sfiderà Etcheverry in semifinale. Rublev e Auger-Aliassime avanzano

Definito il quadro della situazione dei semifinali nell’ATP500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca Flavio Cobolli ha centrato l’accesso al penultimo atto, sconfiggendo col punteggio di 7-6 (4) 6-0 lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Una prestazione consistente dell’azzurro, che ora aspira alla conquista del secondo titolo in carriera nel massimo circuito internazionale.

Sul cammino del nostro portacolori ci sarà l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.55 del mondo), a segno con lo score di 7-5 6-3 contro il ceco Jiri Lehecka (n.37 ATP). Prova solida per il sudamericano e sfida contro Cobolli, nel remake dell’incontro di quest’anno agli Australian Open.

Niente da fare invece per Luciano Darderi. Il n.45 del mondo ha lottato contro il russo Andrey Rublev (n.17 del mondo), mettendo in mostra le sue qualità caratteriali. Alla lunga, però, l’italo-argentino ha dovuto cedere sul punteggio di 6-1 3-6 6-3. Rublev affronterà in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime (n.30 ATP), a segno contro il francese Alexandre Muller (n.40 del mondo).

Una partita lottatissima, durata tre ore di gioco esatte, in cui il nativo di Montreal ha prevalso per 7-6 (4) 6-7 (6) 6-3, non sfruttando quattro match-point nel secondo set. Il maggio peso di palla del canadese ha fatto la differenza nel match.