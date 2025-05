ATP Amburgo, Alexander Zverev e Andrey Rublev approdano agli ottavi di finale. Engel sorprende

Calato il sipario sulla giornata di incontri nell’ATP 500 di Amburgo. Nel torneo tedesco tante defezioni per quanto è accaduto a Roma. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti erano tra i giocatori iscritti, ma chiaramente per il percorso al Foro Italico hanno deciso di cancellarsi dall’evento in questione. Spazio quindi ad Alexander Zverev (n.3 del mondo).

Sascha si è imposto col punteggio di 6-1 7-6 (5) contro il qualificato americano Aleksandar Kovacevic (n.80 del mondo). Dopo un primo parziale dominato, Zverev ha fatto più fatica a emergere, ma alla fine al tie-break ha concluso. Negli ottavi di finale ci sarà la sfida contro il francese Alexandre Muller (n.40 del ranking), a segno contro Elias Ymer (n.279 del mondo) con lo score di 6-3 7-5.

Successo per il russo Andrey Rublev (n.17 del mondo). L’ex top-10 ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur (n.69 del mondo) per 6-4 6-3 e sul suo cammino affronterà negli ottavi di finale sorpresa di giornata. Si parla del tedesco Justin Engel (n.333 del mondo), di 17 anni, che ha piegato il connazionale Jan Lennard-Struff (n.86 del mondo) con lo score di 7-6 (4) 7-6 (4). Seconda vittoria ATP in carriera per il classe 2007 teutonico, giocatore da osservare con attenzione.

Missione compiuta anche per Jiri Lehecka e Roberto Bautista Agut. Il potente ceco (n.37 del mondo) ha battuto il croato Borna Gojo (n.255 del ranking) col punteggio di 6-4 3-6 6-2 e negli ottavi giocherà contro l’argentino Francisco Cerundolo (n.4 del seeding). Affermazione anche per Bautista Agut (n.57 del mondo) contro l’americano Marcos Giron (n.43 ATP) per 7-6 (5) 6-0 e negli ottavi attende il vincente del confronto tra lo statunitense Frances Tiafoe e il cinese Bu.