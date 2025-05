ATP Amburgo 2025, tante insidie per Flavio Cobolli sulla strada verso una potenziale semifinale con Cerundolo

Flavio Cobolli prova a ritrovare delle buone sensazioni in vista dell’ormai imminente Roland Garros e vince pur senza brillare il suo match d’esordio all‘ATP 500 di Amburgo 2025. Sulla terra battuta tedesca il giocatore romano ha battuto in rimonta l’ucraino Vitaliy Sachko con il punteggio di 5-7 6-2 6-2 dopo una dura battaglia di oltre due ore e mezza.

Il numero 35 al mondo, escluso di poco dal novero delle teste di serie a Parigi, mette in cascina così dei punti che potranno rivelarsi importanti tra alcune settimane per provare a rientrare tra i primi 32 del seeding in occasione di Wimbledon. Per raggiungere l’obiettivo Cobolli dovrà però fare strada ad Amburgo e soprattutto nel Major francese che andrà in scena a partire da domenica 25 maggio.

Il 23enne azzurro nel frattempo attende agli ottavi di finale in Germania il vincente della sfida in programma oggi tra il veterano transalpino Gael Monfils e l’imprevedibile spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (testa di serie numero 5 e numero 26 della classifica ATP), con all’orizzonte ai quarti un possibile confronto con l’esperto iberico Roberto Bautista Agut o con il quotato americano Frances Tiafoe, n.2 del seeding e top15 del ranking mondiale.

Più avanti, in semifinale, Cobolli rischierebbe di entrare in rotta di collisione con uno dei giocatori più forti del circuito sulla terra battuta, l’argentino Francisco Cerundolo (n.4 del tabellone), chiamato però a tenere alta l’asticella per avere la meglio già agli ottavi del forte ceco Jiri Lehecka.