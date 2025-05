ATP Amburgo 2025, svelato il tabellone: Zverev la stella, ci sono Darderi e Cobolli

Alexander Zverev sarà la stella più attesa del torneo ATP 500 di Amburgo, che andrà in scena dal 18 al 24 maggio sulla terra rossa della località tedesca. Il padrone di casa esordirà contro un qualificato, poi agli ottavi di finale potrebbe incrociare il francese Alexandre Muller prima di un ipotetico quarto contro l’altro transalpino Giovanni Mpetshi-Perricard o il canadese Felix Auger-Aliassime. Nella parte alta del tabellone spiccano anche il russo Andrey Rublev Rublev (atteso dal bosniaco Damir Dzumhur) e lo statunitense Brandon Nakashima.

La testa di serie numero 2 del tabellone sarà lo statunitense Frances Tiafoe, che esordirà con il cinese Yunchaokete Bu per meritarsi l’ottavo contro il vincente del testa a testa tra il suo connazionale Marcos Giron e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Nella parte bassa spiccano anche il ceco Jiri Lehecka e l’argentino Francisco Cerundolo, che potrebbero sfidarsi agli ottavi con sfida sull’incrocio con l’altro argentino Sebastian Baez.

In tabellone sono presenti due italiani: Luciano Darderi debutterà contro la wild card tedesca Diego Dedura e poi agli ottavi dovrebbe sfidare Brandon Nakashima; Flavio Cobolli aprirà con un qualificato, poi all’orizzonte il vincente della sfida tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Foina e il francese Gael Monfils.

TABELLONE ATP 500 AMBURGO

Alexander Zverev vs Qualificato

Qualificato vs Alexandre Muller

Giovanni Mpetshi Perricard vs Alexander Bublik

Felix Auger-Aliassime vs Daniel Altmaier

Andrey Rublev vs Damir Dzumhur

Jan-Lennard Struff vs Justin Engel

Diego Dedura vs Luciano Darderi

Brandon Nakashima vs Qualificato

—

Sebastian Baez vs Camilo Ugo Carabelli

Tomas Martin Etcheverry vs Francisco Comesana

Qualificato vs Jiri Lehecka

Pedro Martinez vs Francisco Cerundolo

Alejandro Davidovich-Fokina vs Gael Monfils

Qualificato vs Flavio Cobolli

Marcos Giron vs Roberto Bautista Agut

Yunchaokete Bu vs Frances Tiafoe