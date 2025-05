ATP Amburgo 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori conquistano il titolo in doppio!

La coppia numero 3 del tabellone, formata da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, conquista il titolo del tabellone di doppio dei Bitpanda Hamburg Open 2025 di tennis: gli azzurri, nell’ultimo atto del torneo ATP 500 andato in scena sulla terra battuta outdoor di Amburgo, in Germania, liquidano i l’argentino Andres Molteni ed il brasiliano Fernando Romboli con lo score di 6-4 6-0 in un’ora ed otto minuti di gioco.

Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nel primi sette game vengono vinti in risposta appena 5 punti, conquistati tutti dagli azzurri. Bolelli e Vavassori, infatti, conquistano 17 punti consecutivi al servizio, tenendo a zero i primi quattro turni in battuta. La coppia italiana arriva al deciding point nell’ottavo gioco, ma Molteni e Romboli si salvano. Nel decimo game, però, gli azzurri vanno sul 15-40 in risposta, ed il secondo set point è quello giusto per gli azzurri per archiviare il 6-4 in 40 minuti di gioco.

Nella seconda frazione Molteni e Romboli crollano: con un parziale di 8 punti a 2 Bolelli e Vavassori scappano subito sul 2-0 dopo aver centrato il break a quindici nel secondo game. Gli azzurri nel terzo game risalgono dal 30-40 e si salvano al punto decisivo, poi dominano: nel quarto gioco arriva un altro strappo che consegna loro il 4-0. La coppia italiana tiene la battuta senza patemi e vola sul 5-0, poi un nuovo break a trenta sancisce il 6-0 in 28′.

Le statistiche sottolineano il dominio degli azzurri, che conquistano 56 punti contro i 29 degli avversari, con 4 palle break sfruttate sulle 6 avute a disposizione, ed entrambe quelle concesse che vengono cancellate. La coppia italiana conquista l’88% dei punti sulla prima ed il 75% sulla seconda, mentre i sudamericani si fermano, rispettivamente, al 58% ed al 31%.