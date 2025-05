ATP Amburgo 2025 Rublev domina Auger-Aliassime e sfiderà Cobolli in finale

Andrey Rublev domina la scena contro Felix Auger-Aliassime e accede alla finale del torneo ATP 500 di Amburgo. La testa di serie numero tre liquida 6-1 6-4, in un’ora e venticinque minuti, il giocatore canadese e domani sfiderà Flavio Cobolli per il titolo.

Il russo inizia la partita difendendo a 15 il turno di battuta, mostra una maggior profondità nei colpi e, a 30, ottiene il break del 2-0, vantaggio ulteriormente consolidato dal gioco del 3-0. Il canadese entra in partita nel quarto game, rimonta da 15-40 e sigla il 3-1. Il suo però è solo un lampo nel deserto, il russo, che concede una sola palla break, continua a giocare con il piglio giusto, scaglia diversi vincenti, inanella altri tre giochi consecutivi e chiude i conti con un perentorio 6-1.

La testa di serie numero 6 inizia la seconda partita tenendo il servizio a 30, il russo replica firmando a zero l’1-1, game chiuso dall’ace. Aliassime sembra più solido rispetto alla frazione di apertura e lo conferma siglando autorevolmente il 2-1, Rublev impatta sul 2-2 ai vantaggi dopo aver condotto 40-0. I due contendenti, ad eccezione del quinto game chiuso a 30, concedono le briciole al rivale sui turni di servizio. L’equilibrio si rompe sul 4-4, il terzo favorito del seeding sale 0-30, si procura una palla break, annullata da un servizio vincente, e alla seconda opportunità strappa il servizio al canadese. Nel momento della verità il russo non trasforma il primo match point, il suo rovescio termina in rete, e chiude i conti alla seconda opportunità per il 6-4 conclusivo.

Rublev serve 4 ace, commette un doppio fallo e mette dentro il 60% di prime contro il 69% del suo avversario. Il giocatore russo ottiene più punti del suo avversario con la prima e con la seconda palla di servizio e chiude il saldo vincenti-errori gratuiti con un ottimo 18-12.