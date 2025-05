ATP Amburgo 2025, oggi l’esordio di Darderi. Sulla sua strada Nakashima e Rublev

Comincia oggi l’ATP 500 di Amburgo, l’ultimo torneo sulla terra rossa prima del Roland Garros. Proprio quest’oggi inizierà il proprio cammino Luciano Darderi, che sarà uno dei due azzurri presenti in tabellone (l’altro è Flavio Cobolli). Il numero 46 del mondo affronterà la wild card casalinga Diego Dedura-Palomero, diciassettenne che occupa la posizione numero 343 del ranking.

Sicuramente un avvio comodo per Darderi, anche se questo primo turno non sarà da sottovalutare, visto che Dedura-Palomero vorrà sicuramente fare bene davanti al proprio pubblico. Inoltre si tratta di un giocatore abbastanza estroso, come ha dimostrato la pazza ed eccesiva esultanza per la prima vittoria in carriera in un tabellone principale ATP a Monaco di Baviera grazie al ritiro di Shapovalov.

In caso di vittoria poi al secondo turno Darderi affronterà probabilmente l’americano Brandon Nakashima, testa di serie numero sette, che comincerà il suo cammino contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Una partita sicuramente ostica quella contro lo statunitense, ma anche un match che l’italo-argentino può fare suo, staccando così il biglietto per i quarti di finale.

Nell’eventuale quarto di finale per Darderi potrebbe esserci la sfida con il russo Andrey Rublev, terza testa di serie. Rublev, però, sta attraversando un periodo di grande crisi e avrà un esordio complicato con il bosniaco Dzumhur e poi successivamente la sfida con una delle wild card tedesche Struff ed Engel. Guardando ancora più avanti ecco che il sogno è quello di un’eventuale semifinale contro il padrone di casa Alexander Zverev.

Per Darderi potrebbe essere una buona occasione questo ATP 500 di Amburgo, con l’obiettivo di fare maggior strada possibile ed arrivare il più pronto al Roland Garros, che resta sicuramente l’obiettivo della stagione da parte dell’azzurro.