ATP Amburgo 2025, Luciano Darderi cede in tre set ad Andrey Rublev nei quarti di finale

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Luciano Darderi ai Bitpanda Hamburg Open 2025 di tennis: l’azzurro cede il passo al numero 3 del seeding, il russo Andrey Rublev, che si impone in tre set con lo score di 6-1 3-6 6-3, maturato in un’ora e cinquantacinque minuti di gioco. Nel penultimo atto del torneo di categoria ATP 500, in corso sulla terra battuta outdoor di Amburgo, in Germania, il suo prossimo avversario sarà il vincente del match tra il francese Alexandre Muller ed il canadese Felix Auger-Aliassime.

Nel primo set il russo deve annullare tre break point nel game d’apertura, poi però dall’1-1 è il numero 3 del tabellone ad infilare cinque giochi consecutivi, grazie agli strappi ottenuti nel quarto game ai vantaggi e nel sesto gioco a quindici. La chiusura sul 6-1 arriva così in 34 minuti.

Nella seconda partita l’azzurro cancella un break point sul 30-40 nel terzo game e lo stesso deve fare il russo, nella stessa situazione di punteggio, nel quarto gioco. Rublev va sotto 30-40 anche nel sesto game, arriva ai vantaggi, ma questa volta deve capitolare. Darderi nel settimo gioco cancella la palla per l’immediato controbreak e scappa sul 5-2 non pesante. L’azzurro tiene il seguente turno in battuto a trenta e pareggia i conti sul 6-3 in 43′.

Nella frazione decisiva Rublev parte meglio e, con un parziale di 12 punti a 4, scappa subito sul 3-0 non pesante, complice il break ottenuto a trenta nel secondo gioco. Il russo non concede alcuna occasione di rientro all’azzurro, tiene i seguenti tre turni al servizio e chiude i conti al terzo match point sul 6-3 in 38 minuti di gioco.

Le statistiche premiano Rublev, che vince 85 punti contro i 72 di Darderi, con un saldo positivo tra vincenti ed errori non forzati, 32-23, mentre per l’azzurro il bilancio è in parità, 22-22. Il numero 3 del seeding sfrutta 3 delle 7 palle break avute a disposizione, e ne cancella 5 delle 6 concesse all’italiano, facendo la differenza con la prima di servizio, con la quale ottiene l’81% dei punti contro il 65% dell’avversario.