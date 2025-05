ATP Amburgo 2025: chi parteciperà? Sinner e Musetti nell’entry list con l’asterisco

Dilemma ovvio per quel che riguarda l’ATP 500 di Amburgo, collocato di nuovo nella sua storica zona di maggio e che riporta al Rothenbaum numerosi giocatori di grande livello. Ci saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Tommy Paul dopo le fatiche di Roma?

Lecito al massimo chiedersi questo, perché i due azzurri e l’americano sono tutti insieme in semifinale al Foro Italico. Appare dunque chiaro che sarebbe facile avere la motivazione del forfait di anche solo uno dei tre. Anche così, però, l’entry list rimarrebbe di un signor livello, anche per i giocatori che vi si trovano.

Ci sarà il danese Holger Rune, che a Roma è stato sconfitto in quella che forse è risultata finora la partita del torneo dal francese Corentin Moutet. E sarà anche territorio di caccia per Andrey Rublev e Francisco Cerundolo, con in particolare l’argentino che ha tutti i numeri per poter mettere insieme performance di livello.

Per l’Italia in gara, allo stato attuale delle cose, anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, usciti entrambi senza particolare fortuna dal Foro Italico. L’uno è stato sconfitto da Luca Nardi in un primo turno nel quale si è trovato a fare i conti con l’alta tensione, mentre l’altro ha dovuto letteralmente subire la tempesta del britannico Jack Draper, che solo Alcaraz ha potuto fermare nei quarti.

ENTRY LIST ATP 500 AMBURGO 2025

1 Jannik Sinner (ITA)

2 Lorenzo Musetti (ITA)

3 Holger Rune (DEN)

4 Tommy Paul (USA)

5 Frances Tiafoe (USA)

6 Andrey Rublev

7 Francisco Cerundolo (ARG)

8 Jakub Mensik (CZE)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Felix Auger-Aliassime (CAN)

Brandon Nakashima (USA)

Sebastian Baez (ARG)

Flavio Cobolli (ITA)

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)

Jiri Lehecka (CZE)

Alexandre Muller (FRA)

Gael Monfils (FRA)

Marcos Giron (USA)

Luciano Darderi (ITA)

Pedro Martinez (ESP)

Tomas Martin Etcheverry (ARG)

Roberto Bautista Agut (ESP)

Camilo Ugo Carabelli (ARG)

Daniel Altmaier (GER) [WC]

Hamad Medjedovic (SRB)

Jan-Lennard Struff (GER) [WC]

Nelle qualificazioni è entrato Andrea Pellegrino. Sono iscritti in doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori.