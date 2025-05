ATP Amburgo 2025: cadono Zverev e tanti big, Darderi e Cobolli avanti

Giornata molto particolare ad Amburgo, sede dell’ultimo ATP 500 prima del Roland Garros. Al Rothenbaum salta l’attrazione più importante: per Alexander Zverev sconfitta al secondo turno con il francese Alexandre Muller e, dunque, fine della corsa dalle parti di casa, dov’era arrivato tramite wild card.

Si apre il tabellone, dunque, tanto per Andrey Rublev, prossimo avversario di Luciano Darderi (ma certamente meno affaticato, anche se qualche problema il tedesco classe 2007 Justin Engel gliel’ha creato), quanto per Felix Auger-Aliassime, con il canadese che impedisce un derby francese disinnescando il servizio di Giovanni Mpetshi Perricard.

Altro derby argentino viene impedito nella parte bassa, o meglio un secondo di fila. Tomas Martin Etcheverry, sconfiggendo Camilo Ugo Carabelli, si troverà davanti il ceco Jiri Lehecka, autore dell’altro colpo di giornata battendo l’argentino Francisco Cerundolo.

E c’è gloria, come si è visto, anche per Flavio Cobolli, che a sua volta nega un confronto tutto spagnolo, visto che ora per lui ci sarà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che pare tornato in forma proprio alla vigilia del rosso più noto al mondo.

RISULTATI OTTAVI ATP AMBURGO 2025

Muller (FRA)-Zverev (GER) [1] [WC] 6-3 4-6 7-6(5)

Auger-Aliassime (CAN) [6]-Mpetshi Perricard (FRA) 6-2 6-4

Rublev [3]-Engel (GER) [WC] 6-3 7-5

Darderi (ITA)-Nakashima (USA) [7] 7-5 6-7(7) 6-2

Etcheverry (ARG)-Ugo Carabelli (ARG) 6-4 6-4

Lehecka (CZE)-F. Cerundolo (ARG) [4] 7-5 6-2

Cobolli (ITA)-Davidovich Fokina (ESP) [5] 6-4 7-5

Bautista Agut (ESP)-Tiafoe (USA) [2] 6-2 6-3