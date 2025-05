ATP Amburgo 2025: buon esordio per Luciano Darderi in Germania

Esordio vincente per Luciano Darderi all’ATP 500 di Amburgo, cominciato con anticipo per quanto riguarda un blocco di due match. uno è il suo, contro il classe 2008 di casa Denis Dedura, che era salito agli onori delle cronache perché primo del suo anno a vincere un match ATP a Monaco, contro Shapovalov, salvo esultare in maniera scomposta per il ritiro di questi. Stavolta nulla di tutto ciò: il classe 2002 di Villa Gesell si impone per 6-1 6-4.

Primo set totalmente dominato dall’italoargentino, che scappa in maniera immediata con due break di vantaggio, ottenuti ai vantaggi l’uno e a 15 l’altro. Parziale chance di rientro per Dedura, che però non viene sfruttata nel quinto gioco, ed allora il massimo del brivido è Darderi che manca due set point sul 5-1 prima di trasformare il terzo e andare sul 6-1.

C’è più equilibrio nel secondo set, e anzi qui è Dedura il primo ad avere delle occasioni, con tre chance di break consecutive nel quarto gioco cui se ne aggiungono due ai vantaggi. Darderi però tiene, scappa via nel game successivo e non si fa più riprendere, inaugurando così al meglio il proprio passaggio in terra tedesca.

Poco meno di un’ora e 10 minuti il tempo che serve a Darderi per chiudere: deve attendere per conoscere il nome del suo avversario, uno tra il belga Raphael Collignon e l’USA Brandon Nakashima. Numero di maggior spicco: punti vinti sulla seconda, 50% Darderi (14/28), 33% Dedura (5/15).