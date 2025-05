ATP Amburgo 2025, Bolelli/Vavassori centrano la semifinale: Murray/Ram piegati al match tiebreak!

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori centrano la qualificazione al penultimo atto del tabellone di doppio dei Bitpanda Hamburg Open 2025 di tennis: la coppia italiana, accreditata della terza testa di serie, piega al match tiebreak nei quarti di finale il britannico Jamie Murray e lo statunitense Rajeev Ram, sconfitti con lo score di 6-2 3-6 [10-5] in un’ora e venti minuti di gioco. Gli azzurri affronteranno nella semifinale del torneo ATP 500 in corso sulla terra battuta outdoor di Amburgo, in Germania, i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski.

Nel primo set la coppia italiana si fa trascinare al deciding point nel secondo game, ma dal 40-40 infila 9 punti consecutivi e scappa sul 3-1 grazie al break a zero centrato nel terzo gioco. Gli azzurri strappano ancora la battuta agli avversari nel quinto game, questa volta a trenta, allungando sul 4-1 pesante. Bolelli e Vavassori non concedono alcuna occasione per riavvicinarsi agli avversari e chiudono i conti sul 6-2 in mezz’ora di gioco.

Nella seconda frazione il canovaccio si ribalta, con Murray e Ram che si portano sullo 0-40 in risposta nel secondo game ed alla terza occasione centrano lo strappo. Gli azzurri ottengono l’immediato controbreak al deciding point del terzo gioco e poi firmano l’aggancio sul 2-2. Murray e Ram replicano con un parziale di 12 punti a 3, con cui scappano sul 5-2 non pesante grazie al break a zero del sesto game, e poi riequilibrano la contesa col 6-3 in 35′.

Nel match tiebreak Bolelli e Vavassori indirizzano la contesa partendo sul 4-0 e poi girano sul 5-1, conservando i 4 punti di margine fino al successivo cambio di campo, che arriva dunque sull’8-4. Murray e Ram recuperano uno dei due minibreak di ritardo ed accorciano sul 5-8, ma gli azzurri vincono gli ultimi due punti in risposta e portano a casa il passaggio in semifinale sul 10-5 in un quarto d’ora.

Le statistiche premiano gli azzurri, che vincono 56 punti contro i 49 degli avversari e, soprattutto, sfruttano tutte le tre palle break avute a disposizione, annullandone tre delle cinque concesse ai rivali. Bolelli e Vavassori mettono a segno 4 ace, mentre Murray e Ram incappano in 4 doppi falli: la coppia italiana fa meglio con la prima di servizio, 72%-52%, mentre il britannico e lo statunitense sono più bravi con la seconda, 60%-44%.