ATP Amburgo 2025, Bolelli/Vavassori ai quarti: regolati in due set Cash/Glasspool

Negli ottavi di finale del tabellone di doppio dei Bitpanda Hamburg Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso sulla terra battuta outdoor di Amburgo, in Germania, gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della terza testa di serie, superano i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool con lo score di 7-5 6-2 in un’ora ed un quarto di gioco, ed ai quarti di finale domani affronteranno il britannico Jamie Murray e lo statunitense Rajeev Ram.

Nel primo set i servizi dominano a lungo, poi la coppia italiana nel quinto game deve risalire dallo 0-30, si porta sul 40-30, ma deve rifugiarsi al punto decisivo per tenere la battuta. Nei successivi sei game sono appena quattro i punti vinti in risposta, poi la coppia britannica serve per rimanere nel set sul 5-6 e si porta sul 40-15. Gli azzurri non mollano, trascinano gli avversari al deciding point e la spuntano, incamerando la frazione sul 7-5 dopo tre quarti d’ora di gioco.

Nella seconda partita in apertura la coppia italiana dal 40-15 si fa trascinare al deciding point, ma Bolelli tiene il servizio. Le parti si invertono nel quarto game, e questa volta la risposta di Vavassori consegna il 3-1 agli azzurri, che poi allungano sul 4-1 non pesante. I britannici nel sesto game si salvano al punto decisivo, ma gli azzurri non concedono occasioni di rientro agli avversari, portandosi sul 5-2. Nell’ottavo game arriva il break a trenta in favore di Bolelli e Vavassori che fa calare il sipario sulla sfida sul 6-2 in mezz’ora.

Le statistiche sono favorevoli alla coppia azzurra, che conquista 63 punti contro i 47 dei britannici, grazie ad un notevole 86% di punti vinti con la prima di servizio, contro il 65% dei britannici. Bolelli e Vavassori fanno meglio anche con la seconda, con la quale ottengono il 60% dei punti, mentre Cash e Glasspool si fermano al 55%.