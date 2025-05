Atletica, World Relays 2025 oggi: orari domenica 11 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi va in scena la seconda e ultima giornata delle World Relays 2025, evento mondiale per le staffette in corso di svolgimento a Guangzhou (in Cina). Il programma odierno prevede lo svolgimento delle finali e soprattutto dei turni di ripescaggio che mettono in palio altri 6 pass in ciascuna delle cinque prove a squadre presenti ai Mondiali di atletica a Tokyo.

LA DIRETTA LIVE DELLE WORLD RELAYS DI ATLETICA DALLE 13.05

L’Italia, impegnata anche nella finale della 4×100 mista (gara assente nella rassegna iridata di metà settembre ma pronta a fare il suo debutto olimpico a Los Angeles 2028), ha già raggiunto l’obiettivo qualificazione per i Mondiali nella 4×400 femminile e nella 4×100 maschile, mentre la 4×400 maschile, la 4×400 mista e la 4×100 femminile hanno fallito il primo tentativo e ci riproveranno quest’oggi tramite i ripescaggi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata delle World Relays 2025. Il day-2 dell’evento mondiale per staffette verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport (dalle ore 14.00 in poi); in diretta streaming su RaiPlay Sport 1; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD RELAYS 2025 OGGI

Domenica 11 maggio

13.05 4×100 (mista), finale

13.13 4×400 (mista), ripescaggi qualificazione mondiale

13.34 4×400 (femminile), ripescaggi qualificazione mondiale

13.56 4×400 (maschile), ripescaggi qualificazione mondiale

14.16 4×100 (femminile), ripescaggi qualificazione mondiale

14.32 4×100 (maschile), ripescaggi qualificazione mondiale

15.03 4×400 (mista), finale

15.16 4×100 (femminile), finale

15.26 4×100 (maschile), finale

15.36 4×400 (femminile), finale

15.49 4×400 (maschile), finale

PROGRAMMA WORLD RELAYS OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 14.00 in poi.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI WORLD RELAYS

4×100 (mista): Chiara Melon, Gaya Bertello, Roberto Rigali, Stephen Awah Baffour.

4×400 (mista): Edoardo Scotti, Virginia Troiani, Vladimir Aceti, Alice Mangione.

4×400 (maschile): Lapo Bianciardi, Lorenzo Benati, Francesco Rossi, Matteo Raimondi.

4×100 (femminile): Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Irene Siragusa, Alessia Pavese.

4×100 (maschile): Fausto Desalu, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Filippo Tortu.

4×400 (femminile): Ilaria Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora, Rebecca Borga.