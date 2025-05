Atletica, Succo e Vidal volano nel futuro con i record italiani. Doualla pimpante sui 100 a Bressanone

Le giovani promesse dell’atletica italiana si sono messe in mostra al Brixia Next Gen, tradizionale meeting internazionale riservato agli under 18. La copertina della domenica di Bressanone (in provincia di Bolzano) è stata guadagnata da Alessia Succo, che ha abbassato di un decimo il già suo record italiano di categoria siglato la scorsa settimana. La 16enne piemontese ha stampato un brillante 13.13 sui 110 ostacoli ed è diventata la settima allieva di sempre a livello mondiale, a dimostrazione di un eccellente stato di forma che lo scorso 1° maggio l’ha portata a firmare il primato nazionale under 20 sugli ostacoli assoluti (13.20).

Un altro limite storico è caduto per mano di Nicolò Vidal, che ha brillato sui 5000 metri di marcia e ha dettato legge in 19:59.28. Il 17enne brianzolo ha abbassato di undici secondi lo storico 20:10.05 che Giovanni De Benedictis siglò nel 1985. C’era grandissima attesa per Kelly Doualla, il portento assoluto della velocità: pregevole 11.52 sui 100 metri con 0,3 m/s di vento contrario, a otto centesimi dal primato di categoria (11.44 di Erica Marchetti nel 1997) dopo aver corso in 11.46 da cadetta un anno fa.

Sul rettilineo al maschile si è distinto Edwin Fermin Galvan (10.47, secondo italiano di sempre tra gli allievi alle spalle del 10.33 di Filippo Tortu). La vicecampionessa europea U18 dei 200 metri Margherita Castellani con 23.45 (+1,4 m/s) arriva a un decimo dal personale, bel 60.41 di Mattia Bartolini nel lancio del disco. Si gareggiava con la maglia delle rappresentative regionali: il trofeo è andato al Veneto con 426 punti davanti alla Lombardia (417) e ai tedeschi del Baden-Wuerttemberg.