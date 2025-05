Atletica, Sibilio vince in Diamond League. Tortu discreto, Bruni sul podio, Simonelli deve ingranare

Sei italiani hanno partecipato alla terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica che è sbarcato a Doha (Qatar) dopo i primi due appuntamenti andati in scena in Cina. La copertina è tutta per Alessandro Sibilio, che ha vinto i 400 ostacoli e ha conquistato il suo primo successo in questa competizione.

Il napoletano è partito in maniera cauta, ma poi sul rettilineo conclusivo si è scatenato e ha trionfato con il tempo di 49.32 lasciandosi alle spalle il turco Ismail Nezir (49.50) e lo sloveno Matic Gucek (49.49). Il vice campione d’Europa ha fatto la differenza sugli ultimi due ostacoli, mostrando una buona condizione fisica al suo debutto stagionale sul giro di pista con barriere dopo l’esordio di due settimane fa sui 400 metri piani (45.82 a Napoli).

Roberta Bruni si è meritata il secondo gradino del podio nel salto con l’asta: la laziale ha superato 4.63 metri alla prima prova e poi è incappata in tre errori a 4.75, chiudendo così in piazza d’onore alla pari con la statunitense Katie Moon (Campionessa del Mondo) nella gara vinta dalla britannica Molly Caudery (4.75 alla prima).

Discreta la prestazione offerta da Filippo Tortu, alla sua prima prova stagionale sui 200 metri dopo aver guidato la 4×100 alle World Relays: buona la curva e sul rettilineo ha comunque detto la sua con 0,7 m/s di vento a favore chiudendo al quinto posto con il tempo di 20.41. Sul mezzo giro di pista ha dettato legge il botswano Letsile Tebogo (20.10 per il Campione Olimpico) davanti allo statunitense Courtney Lindsey (20.11) e al liberiano Joseph Fahnbulleh (20.26).

Lorenzo Simonelli non ha commesso errori sui 110 ostacoli, ma al Campione d’Europa manca ancora un po’ il passo dei giorni migliori e nella seconda parte di gara ha un po’ faticato, terminando al quinto posto in 13.44 nella gara vinta dal giamaicano Rasheed Broadbell (13.14), che ha distanziato lo statunitense Jamal Britt (13.25) e lo spagnolo Enrique Llopis (13.27).

Matteo Sioli, bronzo agli Europei Indoor, era al debutto in Diamond League e ha patito l’esordio, incappando in tre errori a 2.20 metri dopo aver valicato 2.15 come il veterano Marco Fassinotti. Il vento ha condizionato tutti gli atleti, si è imposto lo statunitense Shelby McEwen (2.26) davanti al neozelandese Hamish Kerr e al giapponese Ryoichi Akamatsu (2.23).