Atletica, Serena Di Fabio bronzo agli Europei a squadre: grande marcia under 20, Italia sul podio

Serena Di Fabio ha confermato il suo status di grande promessa della marcia tricolore, conquistando un pregevole terzo posto nella 10 km under 20 andata in scena agli Europei a squadre di marcia. Sulle strade di Podebrady (Cechia), tempio internazionale del tacco e punta, l’abruzzese si è resa protagonista di una prova di notevole sostanza e ha tagliato il traguardo con il tempo di 44:08, migliorando di oltre due minuti il personale (46:12 lo scorso anno ai Mondiali di squadre in quel di Antalya).

Letteralmente demolito il record italiano under 20, siglato il 21 aprile 2024 ad Antalya da Giulia Gabriele (45:26). La ancora 17enne (diventerà maggiorenne soltanto il prossimo 23 novembre) si è distinta per l’ottima tenuta fisica, un paio di mesi dopo aver firmato il record italiano under 20 sui 20 km (1h34:12 a Sant’Alessio Siculo, migliorando il precedente primato detenuto da Antonella Palmisano). La teatina è stata bravissima nell’ultimo chilometro: nonostante fosse gravata di un richiamo è riuscita a intensificare l’azione e a superare la serba Mina Stankovic, meritandosi così il terzo gradino del podio.

L’allieva di Nicola Piro, che lo scorso anno si laureò Campionessa d’Europa under 18 sui 5.000 metri di marcia, ha accusato un ritardo di undici secondi dalla spagnola Sofia Santacreu, capace di imporsi con il crono di 43:57 (record dei campionati) davanti alla francese Chloe Le Roch (44:02). Le altre azzurre: Elisa Marini nona (45:55, personale) e Francesca Gloria Buselli (17ma, 49:06). L’Italia ha così conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre (29 punti), alle spalle di Spagna (16) e Francia (17).