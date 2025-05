Atletica, Palmisano e Stano lanciano la sfida sui 35 km agli Europei a squadre. Fortunato tra i big della 20

L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista agli Europei a squadre di marcia, che andranno in scena domenica 18 maggio a Podebrady (Cechia). Sulle strade di uno dei grandi templi mondiali del tacco e punta saranno impegnati anche Antonella Palmisano e Massimo Stano, Campioni Olimpici a Tokyo 2020 nella 20 km, che per l’occasione affronteranno la 35 km. Ricordiamo che quest’annata è di transizione per la marcia, perché dal prossimo anno cambieranno le distanze (si passerà ai 21,097 km e ai 42,195 km).

Il pugliese si cimenterà nuovamente nella distanza in cui si è laureato Campione del Mondo nel 2022 con il record europeo di 2h23:14, avvicinato lo scorso dicembre a Dublino (2h24:19). Il poliziotto è reduce dallo straordinario 37:33.03 stampato sui 10.000 metri a Prato e dal brillante 1h18:28 nella 20 km di Taicang, con il chiaro obiettivo di lottare per il successo sfidando lo spagnolo campione europeo Miguel Angel Lopez e il tedesco d’argento Christopher Linke, senza dimenticarsi dello svedese Perseus Karlstroem. In squadra anche Matteo Giupponi, Riccardo Orsoni e Teodorico Caporaso.

Antonella Palmisano farà invece il proprio debutto sui 35 km, distanza mai affrontata in passato. La pugliese ha già trionfato per due volte in Coppa Europa a Podebrady (2017 e 2021, chiaramente sui 20 km) e due anni fa fu seconda, prima di conquistare la medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest. La Campionesse d’Europa si è rimessa in carreggiata con il bel personale sui 5000 metri (20:44.13) siglato recentemente al rientro dalla Namibia e sogna un grande risultato dopo l’amaro epilogo dei Giochi di Parigi. Le rivali sembrano essere soprattutto la spagnola Maria Perez, 2h37:15 a Podebrady nel 2023 che è tuttora record mondiale, e la greca bicampionessa europea Antigoni Ntrismpioti. La squadra italiana sarà completata da Eleonora Giorgi (fresca di record italiano, 2h41:53 ad Antalya), Federica Curiazzi e Nicole Colombi.

Francesco Fortunato andrà invece a caccia del risultato di rilievo sui 20 km, tra l’altro nella località in cui dettò legge nel 2023. Il pugliese ha offerto grandi prestazioni nella prima parte di stagione: personale di 1h18:49 sulla distanza, miglior crono mondiale di sempre sui 5000 indoor (17:55.65) e poi la grande sfida con Stano sui 10.000 metri a Prato (37:34.90). Il suo grande rivale potrebbe essere lo spagnolo Paul McGrath, mentre con la maglia azzurra ci saranno anche Andrea Cosi, Michele Antonelli e Nicola Lomuscio. Squadra giovane per la 20 km femminile con Alexandrina Mihai, Sofia Fiorini, Giulia Gabriele e Michelle Cantò: sono tutte under 23 con l’obiettivo di ben figurare in una gara dove le più accreditate sono la spagnola Antia Chamosa e l’ucraina Lyudmyla Olyanovska.