Atletica oggi in tv, Europei marcia a squadre 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 18 aprile vanno in scena gli Europei a squadre di marcia: sarà Podebrady (Cechia) a ospitare la prestigiosa competizione, che mette in palio i titoli individuali e quelli per team. L’Italia si presenterà con grandi ambizioni sulle strade di uno dei grandi templi internazionali del tacco e punta: Antonella Palmisano e Massimo Stano hanno scelto la 35 km, mentre Francesco Fortunato sarà uno dei protagonisti più attesi sui 20 km.

Ad aprire le danze saranno le due 35 km, previsti alle ore 07.30. Alle ore 12.35 toccherà alla 20 km femminile, mentre alle ore 16.00 si disputerà la 20 km maschile. Nel mezzo sono previste le 10 km rivolte agli under 20. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara agli Europei a squadre di marcia. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics, prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI A SQUADRE DI MARCIA OGGI

Domenica 18 aprile

07.30 35 km femminile

07.30 35 km maschile

11.25 10 km femminile under 20

12.35 20 km femminile

14.55 10 km maschile under 20

16.00 20 km maschile

PROGRAMMA EUROPEI A SQUADRE DI MARCIA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di European Athletics.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI A SQUADRE DI MARCIA

Domenica 18 aprile

07.30 35 km femminile: Nicole Colombi, Sofia Fiorini, Giulia Gabriele, Alexandrina Mihai

07.30 35 km maschile: Teodorico Caporaso, Matteo Giupponi, Riccardo Orsoni, Massimo Stano

11.25 10 km femminile under 20: Francesca Buselli, Serena Di Fabio, Elisa Marini

12.35 20 km femminile: Michelle Cantò, Sofia Fiorini, Giulia Gabriele, Alexandrina Mihai

14.55 10 km maschile under 20: Alessio Coppola, Giuseppe Disabato, Nicolò Vidal

16.00 20 km maschile: Michele Antonelli, Andrea Cosi, Francesco Fortunato, Nicola Lomuscio